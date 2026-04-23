Украине выделяют новый пакет помощи на 600 миллионов евро

Европейская комиссия совместно с Группой Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) объявили о запуске нового финансового пакета для поддержки критической инфраструктуры Украины. Общий объем финансирования составляет более 600 млн. евро . Об этом стало известно 22 апреля во время проходящего в Брюсселе бизнес-саммита ЕС-Украина, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Структура финансового пакета

Новая инициатива объединяет кредитное финансирование и грантовую поддержку:

более 450 млн евро — кредиты от Европейский инвестиционный банк под гарантии Европейского Союза;

около 150 млн евро — гранты и техническая помощь ЕС для реализации проектов.

Эти средства дополняют масштабную программу Ukraine Facility в размере 50 млрд евро, усиливая возможности инвестирования в государственный и частный секторы.

Приоритетные направления восстановления

По словам вице-президента ЕИБ Карла Негаммера, инвестиции будут направлены туда, где они сейчас наиболее необходимы для жизни граждан:

Транспорт: восстановление дорог и железнодорожного сообщения.

Энергетика: ремонт сетей и повышение энергоэффективности жилья.

Социальная область: поддержка образовательных учреждений и общественной инфраструктуры.

Городская мобильность: сохранение базовых услуг в городах.

«Сейчас хорошее время инвестировать в Украину. Страна становится одним из наиболее стратегических инвестиционных направлений в Европе — инновационной и полной потенциала», — подчеркнула еврокомиссар по расширению Марта Кос.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев добавил, что эти гарантии позволят ЕИБ расширить поддержку именно государственного сектора и критических объектов, что критически важно для устойчивости страны.