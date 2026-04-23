Минфин провел аукцион по обмену ОВГЗ на 5,7 млрд грн

Министерство финансов Украины в среду, 22 апреля, провело четвертый с начала 2026 года аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По его результатам объем удовлетворенных заявок составил 5,7 млрд. грн. в номинальном выражении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках аукциона инвесторам предложили обменять бумаги с погашением 20 мая 2026 на новый выпуск с датой погашения 13 июня 2029 года. Срок обращения новых облигаций превышает три года (1146 дней), а средневзвешенная доходность размещения составила 16,2% годовых.

По итогам сделки на счет эмитента будет зачислено 5,66 млн ОВГЗ с погашением в мае 2026 года на общую сумму 6,03 млрд грн. В дальнейшем эти бумаги планируется погасить и аннулировать.

В Минфине напомнили, что с начала 2026 года уже проведено четыре таких аукциона. Switch-аукционы используются в качестве инструмента активного управления госдолгом: они позволяют уменьшить краткосрочную нагрузку на бюджет, продлить срок обращения долговых обязательств и поддержать ликвидность внутреннего рынка госбумаг.