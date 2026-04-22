Tencent и Alibaba планируют инвестировать в DeepSeek: оценка ИИ-стартапа превысила $20 млрд

Ведущие китайские технологические гиганты ведут переговоры о финансовых вложениях в разработчика искусственного интеллекта DeepSeek. В связи с высоким интересом рынка потенциальная стоимость стартапа резко выросла. Об этом сообщает The Information.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Резкий рост стоимости и первое привлечение капитала

В настоящее время компания, занимающаяся разработкой нейросетей и принадлежащая китайскому хедж-фонду High-Flyer Capital Management, проводит свой первый в истории раунд привлечения внешнего финансирования. Согласно первоначальным планам, стартап рассчитывал получить не менее 300 миллионов долларов США, ориентируясь на базовую оценку собственного бизнеса в более чем 10 миллиардов долларов.

Однако, как отмечают осведомленные источники, огромный спрос со стороны инвесторов заставил компанию пересмотреть свои ожидания: теперь целевая оценка DeepSeek увеличилась вдвое и превышает отметку в 20 миллиардов долларов. Поскольку переговоры с Tencent Holdings и Alibaba все еще продолжаются, как итоговая сумма привлеченных инвестиций, так и окончательная оценка компании могут измениться.

Реакция фондового рынка

Новости о возможном финансовом партнерстве с наиболее перспективным игроком на рынке искусственного интеллекта положительно повлияли на биржевые показатели потенциальных инвесторов. В частности, в среду акции Alibaba Group (торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BABA) продемонстрировали рост на 2%.

DeepSeek

До этого момента DeepSeek развивался исключительно за счет внутренних ресурсов. Основатель стартапа Лян Вэньфэн создал материнскую структуру High-Flyer еще в 2015 году как количественный хедж-фонд. Компания годами успешно использовала алгоритмы машинного обучения для анализа финансовых рынков и биржевой торговли, что позволило ей накопить значительный капитал. Именно избыток собственных средств позволил в 2023 году основать отдельную лабораторию искусственного интеллекта и долгое время отклонять любые предложения от сторонних венчурных инвесторов. Нынешний ажиотаж вокруг компании возник после того, как DeepSeek выпустил свою открытую ИИ-модель R1: она шокировала мировой технологический рынок, поскольку продемонстрировала аналитические способности на уровне передовых американских аналогов, но была создана за несравненно меньшие деньги.