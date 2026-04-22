Сколько фальшивых гривен в обращении: НБУ назвал реальные цифры

По итогам 2025 года в наличном обращении на 1 млн подлинных банкнот приходилось около 1,7 поддельных гривневых банкнот. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Национального банка Андрея Пышного.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Какие банкноты подделывают?

По словам генерального директора Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины Владимира Баглая, для сравнения в Еврозоне встречается около 15 поддельных банкнот евро на 1 млн подлинных.

В основном поддельные гривневые банкноты — это гривны старого образца (банкноты до 2014−2015 года), новые банкноты имеют более высокую степень защиты, добавил Баглай.

«После изменения дизайна банкнот количество подделок уменьшилось в разы», — сказал директор Банкнотно-монетного двора.

Самая частая подделка — это банкнота 500 гривен старого образца.

Глава НБУ Андрей Пишный привел историческую статистику по поддельным банкнотам: в 2021 году их насчитывалось 7 штук на 1 млн подлинных банкнот, в 2023 г. — 2,1 штуки, в 2024 г. — 5,1 штуки.

На сегодняшний день в обращении находится 2,6 млрд банкнот общей стоимостью 913 млрд гривен и 15,2 млрд монет на сумму 9,6 млрд гривен, добавил Пышный.