Экономика Украины сокращается: ВВП снизился на 0,6% в первом квартале

Экономика страны демонстрирует спад третий месяц подряд, что привело к снижению реального валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,6% по итогам января-марта текущего года. Главными причинами негативной динамики стали перебои в энергетике, проблемы транспортной отрасли и ускорение инфляции. Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИП).

Динамика падения и обновленные оценки

Тенденция к замедлению экономической активности сохраняется с начала года. В марте реальный ВВП (стоимость всех произведенных товаров и услуг с поправкой на изменение цен) снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В то же время аналитики скорректировали свои предварительные расчеты за февраль, уменьшив оценку экономического спада с 1,6% до 0,5%. Это позволило получить более точную статистическую картину за весь первый квартал.

Наибольшее негативное влияние на формирование валовой добавленной стоимости (фактического вклада каждой отрасли в общую экономику) оказали энергетический сектор, добывающая промышленность, логистика и перерабатывающая промышленность на фоне общего роста цен.

Энергетический дефицит и добыча

Производство электроэнергии и распределение природного газа понесли наибольшие потери, сократившись сразу на 15%. Ситуацию в марте несколько смягчила активная генерация солнечных электростанций, которая частично перекрыла существующий дефицит в сети. Дополнительно на 2% сократилась добывающая промышленность — преимущественно из-за перебоев в добыче газа и железной руды.

Удар по логистике и перерабатывающему сектору

Реальная валовая добавленная стоимость в транспортной отрасли сократилась на 10%. По данным исследователей, такой спад вызван сразу несколькими факторами: подорожанием топлива, сокращением объемов перевозок сырья и продолжающимися атаками на логистическую инфраструктуру. Перерабатывающая промышленность также продемонстрировала отрицательную динамику, сократившись на 0,7%.

Инфляционное давление на предприятия

Параллельно со спадом производства в Украине ускоряется инфляция. В марте темпы роста потребительских цен достигли 7,9% по сравнению с 7,6% в феврале. Этот скачок эксперты объясняют двумя ключевыми факторами: повышением стоимости нефтепродуктов на мировых рынках и высокими тарифами на электроэнергию для коммерческих потребителей.

Ухудшение макропрогнозов: как мировые институты оценивают 2026 год

Спад экономики в первом квартале заставляет ключевые финансовые учреждения пересматривать свои ожидания на весь текущий год в сторону пессимизма. По данным Всемирного банка, опубликованным в апреле, прогноз роста украинского ВВП на 2026 год был резко ухудшен до 1,2% (тогда как еще осенью ожидался рост на уровне 2%, а до этого — более 5%). Международный валютный фонд (МВФ) также снизил свой прогноз до 2% из-за затягивания боевых действий. Со своей стороны, Национальный банк Украины ожидает, что по итогам 2026 года экономика сможет вырасти лишь на 1,8%. Это означает, что зафиксированное ИЭД падение в начале года задает крайне низкую базу, и для избежания годового падения экономике придется искать стимулы для восстановления во втором полугодии.