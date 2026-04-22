Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
22 апреля 2026, 17:55 Читати українською

Экономика Украины сокращается: ВВП снизился на 0,6% в первом квартале

Экономика страны демонстрирует спад третий месяц подряд, что привело к снижению реального валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,6% по итогам января-марта текущего года. Главными причинами негативной динамики стали перебои в энергетике, проблемы транспортной отрасли и ускорение инфляции. Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИП).

Динамика падения и обновленные оценки

Тенденция к замедлению экономической активности сохраняется с начала года. В марте реальный ВВП (стоимость всех произведенных товаров и услуг с поправкой на изменение цен) снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В то же время аналитики скорректировали свои предварительные расчеты за февраль, уменьшив оценку экономического спада с 1,6% до 0,5%. Это позволило получить более точную статистическую картину за весь первый квартал.

Наибольшее негативное влияние на формирование валовой добавленной стоимости (фактического вклада каждой отрасли в общую экономику) оказали энергетический сектор, добывающая промышленность, логистика и перерабатывающая промышленность на фоне общего роста цен.

Энергетический дефицит и добыча

Производство электроэнергии и распределение природного газа понесли наибольшие потери, сократившись сразу на 15%. Ситуацию в марте несколько смягчила активная генерация солнечных электростанций, которая частично перекрыла существующий дефицит в сети. Дополнительно на 2% сократилась добывающая промышленность — преимущественно из-за перебоев в добыче газа и железной руды.

Удар по логистике и перерабатывающему сектору

Реальная валовая добавленная стоимость в транспортной отрасли сократилась на 10%. По данным исследователей, такой спад вызван сразу несколькими факторами: подорожанием топлива, сокращением объемов перевозок сырья и продолжающимися атаками на логистическую инфраструктуру. Перерабатывающая промышленность также продемонстрировала отрицательную динамику, сократившись на 0,7%.

Инфляционное давление на предприятия

Параллельно со спадом производства в Украине ускоряется инфляция. В марте темпы роста потребительских цен достигли 7,9% по сравнению с 7,6% в феврале. Этот скачок эксперты объясняют двумя ключевыми факторами: повышением стоимости нефтепродуктов на мировых рынках и высокими тарифами на электроэнергию для коммерческих потребителей.

Ухудшение макропрогнозов: как мировые институты оценивают 2026 год
Спад экономики в первом квартале заставляет ключевые финансовые учреждения пересматривать свои ожидания на весь текущий год в сторону пессимизма. По данным Всемирного банка, опубликованным в апреле, прогноз роста украинского ВВП на 2026 год был резко ухудшен до 1,2% (тогда как еще осенью ожидался рост на уровне 2%, а до этого — более 5%). Международный валютный фонд (МВФ) также снизил свой прогноз до 2% из-за затягивания боевых действий. Со своей стороны, Национальный банк Украины ожидает, что по итогам 2026 года экономика сможет вырасти лишь на 1,8%. Это означает, что зафиксированное ИЭД падение в начале года задает крайне низкую базу, и для избежания годового падения экономике придется искать стимулы для восстановления во втором полугодии.

Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 3

Олександр Міщенко
22 апреля 2026, 18:32
У нас населення протягом року зменшилося приблизно на 400 000−500 000 людей в Україні, або десь на 1,5%, дивно очікувати якогось економічного зростання за такої демографії плюсом до війни…
timion
22 апреля 2026, 19:07
Ну людей які в більшості генерують ВВП виловлюють і знищують на фронті, а людей які споживають ВВП бронюють, ось і результат.
vt313
22 апреля 2026, 19:22
Реальний ВВП воюючої країни підрахувати неможливо
