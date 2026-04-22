МВД предлагает обновить правила экзаменов для водителей

МВД Украины обнародовало проект приказа, который должен упростить процедуру получения водительских удостоверений для иностранцев и усилить контроль за идентификацией кандидатов в водители. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на проект приказа.

Что известно об изменениях

Согласно пояснительной записке документ разработан для совершенствования порядка сдачи теоретического экзамена, в частности путем введения возможности его прохождения на английском языке, урегулирования перевода тестовых вопросов и повышения доступности и качества услуги.

Также предлагается обязательная фотография каждого кандидата перед теоретическим и практическим экзаменами. Если в Едином государственном реестре МВД отсутствует цифровое изображение лица, фото будет делаться непосредственно на месте и сразу будет вноситься в базу данных.

Также отмечается, что сегодня теоретический экзамен на знание ПДД в сервисных центрах МВД составляется исключительно на государственном языке. В то же время, новый проект предусматривает официальное право сдавать экзамен на английском языке по выбору иностранцев и лиц без гражданства.

Проект приказа вынесен на общественное обсуждение, после чего он должен пройти согласование в соответствующих министерствах.