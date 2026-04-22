Цены на дизель падают: вслед за премиумом снижают и более дешевые сети

На заправочных станциях продолжается снижение цен на дизельное топливо. После заметного снижения цен в премиальном сегменте более активно пересматривать потолки стали и сети среднего и нижнего ценовых диапазонов. 22 апреля средняя оптовая цена снизилась на 34 коп./л, до 88,38 грн/л. А с начала недели потолки недосчитали 1,54 грн/л, пишет enkorr.

Как изменились цены

Бензин марки А-95 и сжиженный газ за день подешевели на 8 коп./л и 2 коп./л соответственно (72,49 грн/л и 48,92 грн/л).

Очередной шаг в 1 грн/л на дизеле сделала UKRNAFTA (86,90 грн/л), что позволило ей вернуться в тройку сетей с самыми низкими ценами. В целом с начала недели дизель на АЗК сети подешевел на 2,60 грн/л.

На уровне государственного оператора торгует и UPG, цены на стелах которой дополнительно опустились на 10 коп./л. Такой же уровень и у Green Wave, у которой дизель за день подешевел на 3,10 грн/л. Не оставил без внимания оператор и бензин с газом: -4,10 грн/л и 1 грн/л соответственно.

Ниже UKRNAFTA торгуют Brent Oil (86,85 грн/л, -1 грн/л) и «Фактор» (86 грн/л, -1 грн/л).

На 1 грн/л снизил цену и «Авантаж 7»: -1 грн/л, 87,95 грн/л. Тем самым оператор постепенно возвращается к своему привычному позиционированию — ниже среднего.

SOCAR, догоняя ОККО, снизил цену на 2 грн/л, до средних 88,76 грн/л. Также на 2 грн/л и чуть больше подешевело топливо на станциях «Маркет» и Mango (88,90 грн/л и 86,99 грн/л). У остальных стоимость просела на 1 грн/л и ниже (см. табл.).

Лишь тройка сетей — Grand Petrol, BVS и SUNOIL — продолжают держать ценник на уровне выше 90 грн/л. Если первая в начале недели переписала ценник, снизив его на 1 грн/л, то последние две — сохраняют нейтралитет.

Из-за более стремительного подешевения дизеля в рознице по сравнению с оптом спред между этими сегментами, по состоянию на 21 апреля, относительно конца прошлой недели в среднем сузился на 1,05 грн/л, до 5,82 грн/л. Бензин и сжиженный газ подешевели на 19 коп./л и 26 коп./л соответственно (6,60 грн/л и 7,14 грн/л).