Золото в обмен на оружие: Польша рассматривает возможность продажи золота для финансирования армии

В Польше несколько месяцев ведутся споры по поводу способов финансирования военных нужд страны. Премьер-министр-еврооптимист Дональд Туск и министр финансов Анджей Доманьский выступают за использование дешевых европейских кредитов для обеспечения нужд армии. По другую сторону баррикад — президент-евроскептик Кароль Навроцкий и глава центробанка Адам Глапинский, выступающие за продажу части золотых резервов страны. Об этом пишет Financial Times.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В начале 2026 года в политических кругах Польши разгорелся спор по поводу инициативы SAFE (Security Action for Europe). SAFE — общеевропейский фонд объемом 150 млрд евро, созданный для содействия проектам стран — членов ЕС в сфере обороны. Правительство Туска считает необходимым присоединиться к инициативе — оно вынесло на рассмотрение соответствующий законопроект, однако Навроцкий наложил на него вето.

Золото в обмен на оружие

В 2025 году Польша была одним из крупнейших покупателей золота среди мировых центробанков. Страна завершила прошлый год с запасами около 550 тонн. Согласно последнему отчету Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в феврале 2026 года Польша с большим отрывом стала лидером по закупкам драгоценного металла, приобретя 20 тонн золота; на втором месте расположился Узбекистан, закупивший 8 тонн. В январе Глапинский поставил цель увеличить резервы страны до 700 тонн.

Оружие в кредит

Министр финансов Польши Анджей Доманьский, поддерживая позицию своего непосредственного начальника, Туска, отверг план Навроцкого по финансированию военных нужд страны. «Я отказываюсь принимать идею модернизации польской армии на основе миража будущей прибыли центрального банка — я отказываюсь», — сказал он в интервью FT.

Глава Минфина отметил, что, хотя решение об использовании резервов принимает центробанк, окончательная картина его годовой прибыли станет ясна лишь весной 2027 года. Доманьский также подчеркнул, что потенциальная прибыль от продажи резервов может быть нивелирована колебаниями валютных курсов.

«Нам нужны ресурсы для модернизации польской армии прямо сейчас. Я не вижу смысла ждать, и поэтому мы будем использовать SAFE как можно быстрее», — заявил Доманьский, добавив, что правительство будет добиваться доступа к SAFE, несмотря на президентское вето, даже если это снизит «гибкость» использования средств.

Как сообщает FT, правительство Туска ведет переговоры с Еврокомиссией о направлении средств SAFE в существующий фонд армии. Фонд имеет ограничение по расходам, однако направление в него средств SAFE не требует разрешения президента.

В то же время команда Доманьского обсуждает еще одну инициативу — Многосторонний механизм обороны (MDM), поддерживаемый, в частности, Великобританией, Нидерландами и Финляндией. Он предполагает выпуск долговых обязательств под гарантии стран — участниц ЕС для финансирования оборонных закупок и снижения их стоимости. По словам министра финансов, это «интересный вариант», хотя приоритетом остается SAFE.