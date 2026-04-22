Bitget Wallet запускает доступ к рынкам прогнозов с использованием ИИ через интеграцию с Polymarket

Bitget Wallet , финансовое приложение для повседневного использования с более чем 90 миллионами пользователей по всему миру, интегрировал Polymarket — крупнейший в мире рынок прогнозов — чтобы предоставить доступ к торговле на рынках прогнозов с использованием ИИ в своём некастодиальном кошельке. Это позволяет пользователям получать доступ к рынкам, связанным с реальными событиями, через удобный мобильный интерфейс. Интеграция переносит рынки прогнозов в децентрализованный интерфейс Bitget Wallet, расширяя доступ к торговле, основанной на информации и привязанной к реальным событиям и значимым рыночным изменениям.

Запуск происходит на фоне стремительного роста сегмента рынков прогнозов в цифровых финансах: по оценкам отраслевых исследований, объем торгов может вырасти более чем на 400% в период с 2024 по 2026 год, что отражает растущий глобальный спрос. Рынки прогнозов постепенно переходят из отдельных платформ в ключевую финансовую инфраструктуру, а Bitget Wallet выступает в роли распределительного слоя, позволяя пользователям, уже имеющим средства, выражать своё мнение о реальных событиях — от выборов до макроэкономических трендов — в привычном интерфейсе.

Пользовательский опыт изначально ориентирован на мобильные устройства, позволяя просматривать рынки и совершать сделки в режиме реального времени через удобный интерфейс. Пользователи могут пополнять счета через Apple Pay и другие методы оплаты, а технология абстракции комиссий (gas abstraction) обеспечивает бесшовные транзакции и пополнение без затрат в основных EVM-сетях и Solana. Объединяя ликвидность Polymarket с собственной инфраструктурой Bitget Wallet, интеграция снижает барьеры входа и расширяет доступ к рынкам прогнозов для широкой глобальной аудитории.

Bitget Wallet также внедряет анализ спортивных событий с использованием ИИ, агрегируя данные в реальном времени, историческую статистику и новостные сигналы в практические инсайты, помогающие пользователям лучше интерпретировать рыночные условия. Параллельно модуль отслеживания «умных денег» (smart money) показывает ончейн-активность успешных адресов, предоставляя рейтинги и уведомления о значимых сделках в реальном времени. В совокупности эти функции делают рынки прогнозов более доступными и повышают прозрачность рынков, зависящих от информации и тайминга.

«Рынки прогнозов меняют способ взаимодействия пользователей с реальной информацией, создавая новые торговые возможности», — отметил операционный директор Bitget Wallet Элвин Кан. «Благодаря интеграции с Polymarket мы делаем такую торговлю более доступной, предлагая удобный мобильный интерфейс и умные инструменты для реакции на быстро меняющиеся рыночные условия».

«По мере того как рынки прогнозов становятся частью базовой финансовой инфраструктуры, их распространение становится столь же важным, как и сами рынки», — добавил директор по маркетингу Polymarket Мэттью Модаббер. «Bitget Wallet предоставляет мощную точку входа для глобальной аудитории, расширяя охват Polymarket и позволяя большему числу участников работать с рыночными сигналами в реальном времени».

Компании также планируют совместные инициативы, приуроченные к крупным мировым спортивным событиям в 2026 году и далее, включая плей-офф и финалы NBA, чемпионат мира FIFA и другие значимые события, чтобы повысить узнаваемость и вовлечённость пользователей в рынки прогнозов.

Пользователи могут посетить блог Bitget Wallet и официальные каналы для получения дополнительной информации.