OKX запускает P2P-кампанию с призовым фондом 30 000 USDT

Криптобиржа OKX запустила весеннюю акцию для P2P-пользователей с призовым фондом 30 000 USDT. В рамках кампании участники могут получить награды в криптовалюте (USDT, SOL, TON, DOGE, XRP), а также выиграть iPhone 17 Pro или Apple Watch Ultra. Акция действует до 1 июня 2026 года.

Чтобы присоединиться, нужно нажать «Присоединиться «на странице кампании, пополнить баланс от 100 USDT через P2P и совершать сделки на спотовом или фьючерсном рынках. За торговую активность и достижение определенных объемов пользователи получают доступ к подарочным боксам со случайными вознаграждениями.

Среди дополнительных стимулов — бонусы для новичков: первые 200 участников могут получить 10 USDT за первый депозит и 50 USDT кэшбека за первое соглашение. Также доступна реферальная программа, позволяющая получить до 10 дополнительных боксов за приглашенных пользователей.

Отдельно в рамках кампании предусмотрена возможность повышения статуса: участники могут мгновенно получить VIP-уровень на OKX при достижении торговых объемов. В частности, объем спотовой торговли от 1 000 000 USDT или фьючерсной торговли от 5 000 000 USDT позволяет повыситься до уровня VIP+2.

Обращают внимание, что в расчет учитываются только депозиты через P2P, фиатные шлюзы или банковские карты. Внутренние переводы не засчитываются, а участие в кампании возможно только после предварительной регистрации.

