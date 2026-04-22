Adobe выделит $25 млрд на выкуп акций на фоне обострения конкуренции в сфере ИИ

Компания Adobe, разработчик популярного графического редактора Photoshop, объявила о масштабной программе обратного выкупа собственных акций (байбэк) на сумму до 25 миллиардов долларов , которая будет действовать до 30 апреля 2030 года. Компания стремится успокоить инвесторов относительно своей стратегии роста в условиях стремительного развития автономных инструментов для творчества. Об этом сообщает Reuters.

Реакция рынка и причины принятия решения

После объявления о финансовой сделке акции технологического гиганта выросли примерно на 2% во время внебиржевых торгов. Однако в целом с начала текущего года ценные бумаги Adobe потеряли около 30% своей стоимости. Главной причиной падения стало беспокойство инвесторов по поводу влияния новых агентных моделей — автономных ИИ-алгоритмов, способных самостоятельно выполнять комплексные задачи. Рынок опасается, что такие технологии могут существенно снизить спрос на традиционное программное обеспечение для дизайна.

Финансовый директор компании Дэн Дурн отметил, что новая программа обратного выкупа акций на сумму 25 миллиардов долларов является «прямым проявлением уверенности в стабильных денежных потоках и долгосрочной ценности», которую Adobe создает для своих инвесторов.

Давление со стороны конкурентов

На прошлой неделе на рынке значительно усилились опасения, когда один из лидеров в сфере генеративного искусственного интеллекта, компания Anthropic, представила свой новый продукт — Claude Design. Этот инструмент позволяет пользователям создавать готовые дизайны, прототипы и презентации исключительно с помощью текстовых запросов в чат-боте.

Кроме того, в последние годы инвесторы постоянно требовали от Adobe продемонстрировать реальную финансовую отдачу от разработки собственных продуктов на базе ИИ. Ситуация осложняется тем, что новые технологии позволили гораздо меньшим игрокам, в частности платформе Figma, бросить серьезный вызов доминированию Adobe в индустрии визуального контента.

Смена руководства и собственные разработки

Появление мощных автономных моделей пришлось на период серьезной корпоративной неопределенности для Adobe. В марте многолетний генеральный директор компании Шантану Нараян покинул свой пост, что вызвало дополнительные сомнения относительно дальнейшей траектории развития ИИ-стратегии разработчика.

Пытаясь противостоять конкуренции со стороны производителей автономных инструментов, в понедельник Adobe выпустила собственный набор продуктов на базе искусственного интеллекта. Новое программное обеспечение призвано помочь клиентам в автоматизации и персонализации функций цифрового маркетинга.