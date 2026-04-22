россия возобновляет морской экспорт нефти

российская федерация возобновила отгрузку нефти марки Urals из своих ключевых западных портов, преодолев логистические сбои после недавних ударов украинских беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg.

Динамика экспорта и восстановление портов

После нескольких недель ограниченной активности рф возобновила работу в портах Приморска, Усть-Луги (Балтийское море) и Новороссийска (Черное море). Большинство причалов снова функционируют, что позволило нарастить среднесуточные отгрузки до 3,53 млн баррелей за неделю до 19 апреля — это самый высокий показатель с 22 марта. Для сравнения, на прошлой неделе экспорт составлял 3,3 млн баррелей в сутки.

Всего за отчетную неделю 33 танкера погрузили 24,74 млн баррелей нефти (на прошлой неделе 30 судов перевезли 23,08 млн баррелей). Снижение активности в балтийских портах было компенсировано возобновлением работы в Новороссийске, который не работал большую часть прошлой недели. Также из Усть-Луги были отправлены две партии нефти марки KEBCO — это сырье из Казахстана, которое транспортируется по территории РФ транзитом и не подпадает под санкции ЕС. На общую волатильность объемов также традиционно влияют погодные условия, ремонтные работы, санкционные ограничения и расписание рейсов.

Несмотря на недельный всплеск, последствия украинских атак по-прежнему отражаются на долгосрочной статистике. Средний объем поставок за четыре недели (до 19 апреля) снизился на 500 тысяч баррелей — до 3,11 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с августа прошлого года.

Кроме того, ожидается тестирование нефтепровода через Украину в Венгрию (повреждённого в результате действий рф в январе). Его полноценный запуск отнимет у рынка морского экспорта ещё 150−200 тысяч баррелей в сутки.

Ценообразование и финансовые показатели

Рост российских поставок совпадает с острым дефицитом на мировом рынке. Ормузский пролив закрыт для судоходства уже более месяца, что заблокировало около 15 млн баррелей в сутки из Персидского залива (менее трети этого объема удалось перенаправить). Этот фактор, наряду с конфликтом на Ближнем Востоке, вызвал скачок мировых цен, что существенно увеличило доходы москвы.

По данным агентства Argus Media, цены на марку «Уралс» росли седьмую неделю подряд, чему также способствовало сокращение скидок для покупателей из Китая.

Urals (Балтика): рост на 2,70 доллара — до 98,54 доллара за баррель.

Urals (Черное море): цена достигла 96,86 доллара за баррель.

ESPO (Тихий океан): снижение на $1,20 — до $92,85 за баррель.

Стоимость с доставкой в Индию: рост на 3,70 доллара — до 130,01 доллара за баррель.

Несмотря на высокие котировки, за четырехнедельный период (до 19 апреля) средняя стоимость российского экспорта снизилась до 2,1 млрд долларов в неделю (по сравнению с 2,14 млрд долларов по состоянию на 12 апреля).

Непосредственная недельная стоимость экспорта (за 7 дней до 19 апреля) снизилась на 90 млн долларов и составила 2,28 млрд долларов. Причиной стало локальное снижение цены на часть партий нефти марки Urals на 15 долларов.

Смягчение санкций со стороны США

Дополнительным стимулом для российского экспорта стало решение администрации президента США Дональда Трампа, которая в конце недели продлила действие санкционного исключения. Это разрешение позволяет проводить расчеты за российскую нефть, загруженную до 17 апреля. Решение было принято вопреки заявлениям министра финансов США Скотта Бессента, который за несколько дней до этого уверял, что лицензия не будет продлена. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия оперативно выкупили доступные остатки сырья, сократив объем нефти на простаивающих танкерах на 40 млн баррелей (с пикового показателя в 140 млн баррелей в середине января).

География поставок

За четыре недели экспорт в азиатские страны (включая суда без четкого пункта назначения) сократился до 2,93 млн баррелей в сутки (по сравнению с 3,01 млн баррелей на 12 апреля).

Китай: 820 тысяч баррелей в сутки (снижение с 880 тысяч).

Индия: 490 тысяч баррелей в сутки (снижение с 890 тысяч).

Турция: 160 тысяч баррелей в сутки (снижение с 180 тысяч).

Сирия: 0 баррелей пятую неделю подряд (после пиковых 130 тысяч баррелей в середине января). Суда, следующие в этом направлении, часто исчезают с радаров южнее острова Крит, однако фиксируются спутниками у порта Банияс.

В то же время резко возросло количество нефти на судах без конечного маршрута — 1,55 млн баррелей в сутки. Из них 1,39 млн направляются в Порт-Саид, Суэцкий канал или в сторону Тихого океана без определенного порта, а еще 160 тысяч баррелей не подают никаких сигналов о пункте назначения.