Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
22 апреля 2026, 12:15 Читати українською

Большинство украинских предприятий возобновили инвестиции в 2025 году: исследование ИЭД

Украинский промышленный бизнес демонстрирует самый высокий уровень инвестиционной активности с начала полномасштабного вторжения, превосходя даже показатели, зафиксированные до пандемии коронавируса. Более половины компаний вкладывали средства в развитие в прошлом году, а также планируют финансирование на текущий год. Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Анализ рынка и ведущие секторы

Почти 59% опрошенных промышленников осуществляли капиталовложения по итогам 2025 года. Этот показатель значительно превышает результаты 2024 года, когда об инвестициях сообщали 45% предприятий. По словам исполнительного директора ИЭД Оксаны Кузякив, нынешний уровень активности является рекордным за период большой войны и несколько превышает доковидные объемы.

Склонность к финансированию развития прямо пропорциональна размеру бизнеса: если среди микропредприятий средства вкладывали лишь 26%, а среди малых — 55%, то в сегменте средних и крупных компаний этот показатель достигает 61% и 82% соответственно. Отраслевыми лидерами стали производители металла и компании по металлообработке (71%), а также представители пищевой (69%) и химической (68%) промышленности.

Направления финансирования: от ремонта до маркетинга

Подавляющее большинство предприятий (71%) направило капитал на ремонт или полную замену изношенного и морально устаревшего оборудования. В то же время 30% компаний инвестировали в увеличение объемов выпуска существующей продукции, что значительно превышает показатель двухлетней давности, который составлял всего 18%.

В пятерку самых популярных направлений также вошли: улучшение дизайна, брендинга и маркетинга (29%), обучение и повышение квалификации персонала (28%) и расширение ассортимента (26%).

Помимо развития, бизнес продолжает преодолевать последствия боевых действий: 10% опрошенных восстанавливали поврежденное оборудование, а 4% — ремонтировали разрушенные помещения. При этом общая доля плановых ремонтов зданий снизилась до 21% по сравнению с 28−32% в предыдущие два года.

Прогнозы на 2026 год и основные препятствия

В начале текущего года оптимизм бизнеса заметно вырос: 51% компаний планируют инвестиции, тогда как в начале прошлого года таких было лишь 35%. Среди них большинство (73%) сохранят финансирование на прошлогоднем уровне, 10% планируют увеличить объемы, а 17% — сократить. В целом 43% респондентов оценивают текущий момент как «более или менее благоприятный» для покупки нового оборудования, 55% считают его неудачным, а 2% — «очень благоприятным» (ранее этот показатель никогда не выходил за пределы статистической погрешности).

Основными препятствиями для инвестиций бизнес считает экономическую неопределенность (46%), риски для безопасности персонала или имущества (39%), дорогой заемный капитал (30%), недостаток прибыли (28%) и риск роста задолженности (17%). Отдельно 16% предпринимателей жалуются на отсутствие страхования военных рисков и слабый спрос.

В то же время фактор «нестабильной политической ситуации» утратил свою актуальность, снизившись за год на 10 процентных пунктов — до 17% (два года назад об этом заявляли 45% опрошенных). Лишь 9% предприятий вообще не видят никаких препятствий для инвестиций в 2026 году.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
morro1980
22 апреля 2026, 12:57
#
Так, я щось не поняв — переможна новина вже майже 45 хвилин тут вісить, а зради в коментарях досі немає?!
Недопрацьовуємо, шановні!
+
+13
Romanenkas17
22 апреля 2026, 13:20
#
Що за «інститут»? взяли звичку називати свої шарашкіні контори «інститутами», ніби хтось їм повірить більше.

«економіка росте, бізнес збільшує прибутки, кількість фопів росте (на мінус мільйон)» — цих помиїв і з телевізора можна напитися. але люди ж ходять в магазин, на роботу, бачать реальність.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами