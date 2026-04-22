Большинство украинских предприятий возобновили инвестиции в 2025 году: исследование ИЭД

Украинский промышленный бизнес демонстрирует самый высокий уровень инвестиционной активности с начала полномасштабного вторжения, превосходя даже показатели, зафиксированные до пандемии коронавируса. Более половины компаний вкладывали средства в развитие в прошлом году, а также планируют финансирование на текущий год. Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК).

Анализ рынка и ведущие секторы

Почти 59% опрошенных промышленников осуществляли капиталовложения по итогам 2025 года. Этот показатель значительно превышает результаты 2024 года, когда об инвестициях сообщали 45% предприятий. По словам исполнительного директора ИЭД Оксаны Кузякив, нынешний уровень активности является рекордным за период большой войны и несколько превышает доковидные объемы.

Склонность к финансированию развития прямо пропорциональна размеру бизнеса: если среди микропредприятий средства вкладывали лишь 26%, а среди малых — 55%, то в сегменте средних и крупных компаний этот показатель достигает 61% и 82% соответственно. Отраслевыми лидерами стали производители металла и компании по металлообработке (71%), а также представители пищевой (69%) и химической (68%) промышленности.

Направления финансирования: от ремонта до маркетинга

Подавляющее большинство предприятий (71%) направило капитал на ремонт или полную замену изношенного и морально устаревшего оборудования. В то же время 30% компаний инвестировали в увеличение объемов выпуска существующей продукции, что значительно превышает показатель двухлетней давности, который составлял всего 18%.

В пятерку самых популярных направлений также вошли: улучшение дизайна, брендинга и маркетинга (29%), обучение и повышение квалификации персонала (28%) и расширение ассортимента (26%).

Помимо развития, бизнес продолжает преодолевать последствия боевых действий: 10% опрошенных восстанавливали поврежденное оборудование, а 4% — ремонтировали разрушенные помещения. При этом общая доля плановых ремонтов зданий снизилась до 21% по сравнению с 28−32% в предыдущие два года.

Прогнозы на 2026 год и основные препятствия

В начале текущего года оптимизм бизнеса заметно вырос: 51% компаний планируют инвестиции, тогда как в начале прошлого года таких было лишь 35%. Среди них большинство (73%) сохранят финансирование на прошлогоднем уровне, 10% планируют увеличить объемы, а 17% — сократить. В целом 43% респондентов оценивают текущий момент как «более или менее благоприятный» для покупки нового оборудования, 55% считают его неудачным, а 2% — «очень благоприятным» (ранее этот показатель никогда не выходил за пределы статистической погрешности).

Основными препятствиями для инвестиций бизнес считает экономическую неопределенность (46%), риски для безопасности персонала или имущества (39%), дорогой заемный капитал (30%), недостаток прибыли (28%) и риск роста задолженности (17%). Отдельно 16% предпринимателей жалуются на отсутствие страхования военных рисков и слабый спрос.

В то же время фактор «нестабильной политической ситуации» утратил свою актуальность, снизившись за год на 10 процентных пунктов — до 17% (два года назад об этом заявляли 45% опрошенных). Лишь 9% предприятий вообще не видят никаких препятствий для инвестиций в 2026 году.