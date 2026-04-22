Украинцы массово покупают «американцев» с пробегом: с начала года уже 9,5 тысяч

В І кв. 2026 г. в Украине было реализовано 9467 подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 1,5% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
Наибольшая доля из этого количества (59%) — бензиновые автомобили. Электромобили охватили 19%. Гибридному авто принадлежит 12%. Дизельным — 6%. Автомобили с ГБО — 4%.
Какой возраст американцев
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк с января по март — 7 лет.
Топ-10 подержанных авто, изготовленных в США.
- FORD Escape — 1090 ед.;
- BMW X3 — 756 ед.;
- NISSAN Rogue — 690 ед.;
- BMW X5 — 635 ед.;
- TESLA Model 3 — 540 ед.;
- JEEP Cherokee — 521 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat — 502 ед.;
- TESLA Model Y — 497 ед.;
- JEEP Grand Cherokee — 244 ед.;
- CHEVROLET Bolt — 208 ед.
Источник: Минфин
