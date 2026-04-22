Число ФЛП, зарегистрированных через «Дию», превысило миллион

Темпы открытия и география бизнеса

Ежедневно граждане регистрируют в среднем 600 новых индивидуальных предпринимателей (ИП). Наибольшая предпринимательская активность отмечается в Киеве, а также в Днепропетровской, Львовской, Киевской, Харьковской и Одесской областях. При этом статистика свидетельствует о значительной доле женского предпринимательства в новых регистрациях — 60% микробизнесов открывают женщины.

Популярные направления и скорость оформления

Чаще всего начинающие предприниматели выбирают для старта розничную торговлю через Интернет. Также в список наиболее востребованных видов деятельности вошли сфера информационных технологий и программирования, продажа продуктов питания, а также образовательные услуги и другие информационные сервисы. Цифровизация процесса позволила существенно сократить время на обработку данных: самая быстрая фиксация статуса предпринимателя длилась всего две секунды с момента подачи электронного заявления до полного завершения процедуры.

Контекст

Общая макроэкономическая ситуация в сегменте микробизнеса также демонстрирует положительную динамику. По данным аналитической платформы Опендатабот, в течение первого квартала 2026 года в Украине в целом начали работу почти 64 тысячи физических лиц-предпринимателей, тогда как прекратили деятельность около 52,6 тысячи, что обеспечило чистый рыночный прирост более чем на 11 тысяч субъектов хозяйствования. Кроме того, малые предприятия являются существенным двигателем рынка труда: согласно апрельской отчетности Государственной налоговой службы, этот сегмент экономики обеспечивает официальными рабочими местами более 817 тысяч наемных работников по всей стране.