22 апреля 2026, 10:55 Читати українською

Число ФЛП, зарегистрированных через «Дию», превысило миллион

«Дия» зафиксировала преодоление исторической отметки — более миллиона граждан легализовали свой малый бизнес в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

«Дия» зафиксировала преодоление исторической отметки — более миллиона граждан легализовали свой малый бизнес в режиме онлайн.

Темпы открытия и география бизнеса

Ежедневно граждане регистрируют в среднем 600 новых индивидуальных предпринимателей (ИП). Наибольшая предпринимательская активность отмечается в Киеве, а также в Днепропетровской, Львовской, Киевской, Харьковской и Одесской областях. При этом статистика свидетельствует о значительной доле женского предпринимательства в новых регистрациях — 60% микробизнесов открывают женщины.

Популярные направления и скорость оформления

Чаще всего начинающие предприниматели выбирают для старта розничную торговлю через Интернет. Также в список наиболее востребованных видов деятельности вошли сфера информационных технологий и программирования, продажа продуктов питания, а также образовательные услуги и другие информационные сервисы. Цифровизация процесса позволила существенно сократить время на обработку данных: самая быстрая фиксация статуса предпринимателя длилась всего две секунды с момента подачи электронного заявления до полного завершения процедуры.

Контекст

Общая макроэкономическая ситуация в сегменте микробизнеса также демонстрирует положительную динамику. По данным аналитической платформы Опендатабот, в течение первого квартала 2026 года в Украине в целом начали работу почти 64 тысячи физических лиц-предпринимателей, тогда как прекратили деятельность около 52,6 тысячи, что обеспечило чистый рыночный прирост более чем на 11 тысяч субъектов хозяйствования. Кроме того, малые предприятия являются существенным двигателем рынка труда: согласно апрельской отчетности Государственной налоговой службы, этот сегмент экономики обеспечивает официальными рабочими местами более 817 тысяч наемных работников по всей стране.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Romanenkas17
22 апреля 2026, 11:42
Закриваються старим способом, через податкову. Кількість закритих фопів, компаній — більше 2-х мільйонів. Чергова брехня. А ще зима буде з дорогим паливом для генераторів… поскачемо)
Skeptik777
22 апреля 2026, 13:52
Практично щомісяця статистика вказує, що нових фопів більше… але приємно, що москаль грамотно пише солов'їною.
Lesya31
22 апреля 2026, 11:48
Так великі фірми, ФОПи закриваються, а мікро жіночі відкриваються? Це ж погано, кому ви втираєте?
Skeptik777
22 апреля 2026, 13:53
Великі фірми на фопах закриваються? То ж добре… перереєструють ТОВку. ФОП як раз для мікробізнесу і є.
