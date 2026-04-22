Курс на среду: доллар в банках упал на 15 копеек, евро на 18 копеек

В среду, 22 апреля, на наличном рынке средний курс доллара упал на 15 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро потерял 18 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах не изменился в покупке и потерял 4 копейки в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже потерял 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,70−44,25 грн. Евро покупают за 51,40 грн, а продают за 52,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,75−43,86, евро — 51,60−51,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,90−43,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,59−51,63 грн/евро.

