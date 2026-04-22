Минфин привлек более 5,5 млрд грн на аукционе ОВГЗ

Министерство финансов 21 апреля 2026 года провело очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По результатам торгов в государственный бюджет поступило более 5,5 млрд гривен в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Что предлагали инвестору

На аукционе были предложены инструменты как в национальной валюте, так и в евро:

Гривневые ОВГЗ (1,3 года): ставка составила 15,15% годовых, что позволило привлечь 228 млн гривен.

Гривневые ОВГЗ (2 года): при ставке 15,87% годовых привлечено 23 млн гривен.

ОВГЗ в евро (1,2 года): облигации с доходностью 3,25% годовых обеспечили основной объем поступлений в размере 102 млн евро.

Сколько привлечено с начала года

С начала 2026 года государство уже привлекло более 135 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,2 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник. Номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.