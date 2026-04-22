Спрос на квартиры с ремонтом «под ключ» достиг 50%: где их покупают чаще всего

Формат квартир с готовым ремонтом на первичном рынке Украины из нишевого продукта постепенно превращается в один из самых заметных рыночных трендов. В 2025—2026 годах спрос на него уже формирует отдельный сегмент рынка. Об этом рассказала Марианна Бигунец, коммерческий директор строительной компании GAZDA.

В чем причина популярности?

По ее утверждению, ощутимые изменения начались в 2022 году, когда из-за вынужденной релокации граждан в более безопасные регионы, прежде всего во Львовскую, Закарпатскую и Ивано-Франковскую области, интерес к такому жилью заметно вырос. Уже тогда отдельные девелоперы заявляли, что около половины квартир в их проектах покупаются с отделкой и готовностью к быстрому заселению.

По оценкам аналитиков строительной компании GAZDA, в 2023 году доля запросов на квартиры с ремонтом «под ключ» составляла 15−20%, а в 2025 году выросла уже до 40−50%.

В 2026 году эта тенденция сохраняется: около половины всех запросов будут касаться именно квартир с готовым ремонтом.

«Популярность формата „заезжай и живи“ легко объяснить. Квартира с ремонтом „под ключ“ для покупателя — это не только готовое жилое пространство, но и способ еще на старте зафиксировать значительную часть будущих расходов. В условиях, когда дорожают строительные материалы, не хватает квалифицированных мастеров, а сметы часто растут уже в процессе работ, все больше людей предпочитают избежать отдельного длительного и затратного ремонта. Фактически речь идет не только об отделке, но и о предсказуемости бюджета, контролируемости сроков и меньшем бытовом стрессе», — отметила Марианна Бигунец.

Аналитики компании обращают внимание на то, что предложение квартир с ремонтом в новостройках распределено неравномерно. На это влияют уровень спроса, класс и качество проектов, инфраструктурное наполнение, рекреационные возможности, цена и факторы безопасности.

Где больше всего таких квартир

Наибольшая доля квартир с готовым ремонтом в строящихся проектах сегодня приходится на западные области, прежде всего Львов и Ужгород, а также на Киев и Одессу.

В частности, в западных регионах предлагается около 40% от общего количества квартир с предусмотренным ремонтом «под ключ», в Киеве и Киевской области — около 45%, в Одессе — около 15%.

Несмотря на рост спроса, как утверждает Марианна Бигунец, квартира с ремонтом в новостройке почти всегда дороже аналогичной без отделки. В среднем такая разница составляет 10−20%, хотя в отдельных проектах она может быть и больше. В то же время эта доплата охватывает не только стоимость материалов и работ, но и готовность жилья к заселению, экономию времени, снижение организационной нагрузки и отсутствие необходимости отдельно искать мастеров, закупать материалы и контролировать все этапы ремонта.

Какова стоимость таких квартир

По утверждению аналитиков компании GAZDA, на начало апреля 2026 года средняя цена квадратного метра в новостройках составляла около $1420 во Львове, $1310 в Киеве, $1180 в Одессе и около $1150−1160 в Ужгороде.

Соответственно, одинаковая 10−20-процентная разница в цене во Львове или Киеве в денежном выражении означает большую доплату, чем в Одессе или Ужгороде.

В то же время экономический аргумент в пользу готового ремонта становится все более ощутимым.

По данным GAZDA, в 2026 году профессиональный ремонт в новостройке будет стоить примерно от $250 за м² без материалов и от $500 за м² с материалами. Качественный ремонт «под ключ» в гривневом эквиваленте часто стоит 12−20 тыс. грн за м². То есть самостоятельный ремонт обычно добавляет еще 10−25% к стоимости квартиры, а в отдельных случаях — 25−40% и больше, если речь идет о лучших материалах и полной отделке.

«В итоге можно сказать так: квартира с ремонтом на первичном рынке в Украине постепенно становится одним из самых заметных рыночных трендов. Готовый ремонт действительно экономит время и часто деньги, но по-настоящему весомым аргументом он становится лишь тогда, когда сочетается с качественной средой проживания и безопасностью. Современный покупатель все чаще выбирает готовое жилое пространство — с безопасностью, инфраструктурой, логистикой, местами для детей, продуманным двором и ощущением повседневного комфорта», — резюмировала Марианна Бигунец.