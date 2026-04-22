Роскошь на колесах: сколько с начала года уплатили транспортного налога

В январе-марте 2026 года владельцы элитных автомобилей уже уплатили в бюджет 82,9 млн грн транспортного налога. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 25,5% (или 16,8 млн грн). Об этом говорится в сообщении ГНС.

Кто из регионов лидирует

Безоговорочный лидер — Киев, получивший почти треть уплаченного налога — 24,4 млн грн.

Также самые большие суммы в бюджетах:

Днепропетровщины — 8,3 млн грн,

Львовщины — 6,6 млн грн,

Киевщины — 6,1 млн грн.

Кто должен платить налог

Напомним: обязанность уплаты налога возникает при условии, что легковой автомобиль отвечает двум критериям:

Возраст авто: с года выпуска прошло не больше 5 лет.

Стоимость: среднерыночная стоимость превышает установленный порог — более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового (отчетного) года (в 2026 году — это более 3,2 млн грн).

Какая ставка

Ставка налога фиксирована — 25 000 гривен в год за каждую единицу транспорта.

За какие авто нужно платить

В этом году в перечень автомобилей, подлежащих транспортному налогу, включено 1259 моделей премиум- и люкс-класса, определенных Министерством экономики Украины.

Среди марок, автомобили которых чаще всего входят в список, — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а также отдельные дорогие модели Toyota и Volvo.