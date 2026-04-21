21 апреля 2026, 19:27

Главная налоговая интрига 2027 года: автоматическая НДС-регистрация для упрощенцев

Есть законопроекты, к которым рынок относится поверхностно — как к очередной технической поправке. А есть такие, после которых бизнес начинает заранее просчитывать, пересматривать модели работы и задавать себе неудобные, но необходимые вопросы. Именно к таким относится новый правительственный законопроект, утвержденный приказом Минфина № 44010−04−62/7778 от 18.03.2026 г. Об особенностях изменений подробно рассказал руководитель практики бухгалтерского сопровождения в Juscutum Николай Клименко.

Изменения в чувствительных сегментах налогового регулирования

Речь идет не об узком изменении в одном разделе Налогового кодекса. Это значительно более широкий пакет: международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Законопроект № 15111-д от 8 апреля 2026 г.), налогообложение электронной торговли, международных посылок, а также новые подходы к НДС для субъектов упрощенной системы налогообложения, — что на сегодняшний день особенно привлекает внимание. Поэтому его и обсуждают так активно: для малого и среднего бизнеса речь идет не о косметических изменениях, а об изменении самой налоговой логики.

Учитывая текст законопроекта, можно сделать вывод, что 2027 год может стать не стартовым годом для регистрации в качестве плательщиков НДС субъектов упрощенной системы налогообложения, а годом, с которого часть упрощенцев уже войдет в эту систему в качестве автоматически зарегистрированных плательщиков НДС. И именно здесь начинается самое интересное.

В частности, законопроектом предлагается внести изменения в п. 181.1 НКУ, который определяет требования к регистрации лиц в качестве налогоплательщиков, а именно увеличить лимит суммы от осуществления операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению, с 1 млн грн, как это есть сейчас, до 4 млн грн.

Вместе с тем предлагается и механизм автоматического перехода, то есть принудительной регистрации.

Так, в пункте 100 подраздела 2 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ указано, что для автоматической регистрации в качестве плательщиков НДС с 01.01.2027 контролирующие органы должны использовать данные налоговой отчетности за четвертый квартал 2025 года и первый — третий кварталы 2026 года. Именно эти показатели будут включаться в расчет лимита дохода, определенного пунктом 181.1 НКУ, то есть 4 млн грн. Если этот порог будет достигнут, ФЛП или юридические лица — налогоплательщики, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, будут автоматически зарегистрированы плательщиками НДС с 01.01.2027.

И только в случае, если в течение первого квартала 2027 года подтвердится отсутствие оснований для автоматической регистрации в качестве плательщика НДС на основании налоговой отчетности за 2026 год, представленной плательщиком. То есть за четвертый квартал 2026 года, такая регистрация будет аннулирована с даты регистрации автоматически на основе перечней, составленных контролирующими органами.

Для этого за I квартал 2027 года уже принудительно зарегистрированные плательщики НДС на ССО не должны определять налоговые обязательства по НДС и не зачисляют суммы НДС в состав налогового кредита, не составляют и не регистрируют в Едином реестре налоговых накладных налоговые накладные/расчеты корректировки, кроме регистрации расчета корректировки, который предусматривает уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, а также не подают за такой отчетный налоговый период налоговую отчетность по НДС.

Из законопроекта также видно предложение ввести для ССО квартальный отчетный налоговый период для плательщиков НДС и предоставить право составлять сводные налоговые накладные в случае осуществления поставки товаров или услуг и/или получения предоплаты за товары/услуги лицам, не зарегистрированным в качестве плательщиков НДС.

Таким образом, нормы этого законопроекта предлагают действительно нетипичные для системы ССО и НДС изменения: увеличение лимита дохода до 4 млн грн, увеличение отчетного периода плательщиков НДС с месяца до квартала, контроль полученных доходов не с начала 2027 года, а фактически с четвертого квартала 2025 года с учетом показателей 2026 года для расчета лимита, а также автоматическую, то есть принудительную, регистрацию в качестве плательщиков НДС.

За пределами вопроса НДС

Отдельно стоит обратить внимание и на то, что блок о НДС для упрощенцев — лишь часть более широкой конструкции. Новый правительственный законопроект также предусматривает международный автоматический обмен информацией, касающейся цифровых платформ, налогообложение доходов физических лиц, полученных через цифровые платформы, а также налогообложение международных посылок. То есть перед нами не узкая налоговая поправка, а документ, который пытается одновременно пересмотреть несколько чувствительных сегментов налогового регулирования.

Учитывая предложенные законодательные изменения и значительную вероятность их принятия в части налогообложения ССО и НДС, предпринимателям и бизнесу стоит уже сейчас задуматься над прогнозированием своих объемов дохода и, при необходимости, над реструктуризацией действующих бизнес-моделей. Ведь в таких ситуациях тот, кто начинает рассчитывать заранее, почти всегда находится в лучшем положении, чем тот, кто реагирует постфактум.

Источник: Минфин
