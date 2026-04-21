21 апреля 2026, 19:17

Ассоциация городов требует отменить обязательный НДС для индивидуальных предпринимателей

Ассоциация городов Украины (АГУ) официально обратилась к Кабинету Министров и парламентским фракциям с требованием исключить из Национальной стратегии доходов до 2030 года норму об обязательной регистрации плательщиков единого налога в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС). В то же время правительственные чиновники совместно с международными кредиторами уже начали консультации по поиску других путей наполнения государственной казны. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Угроза для финансирования общин

Представители местного самоуправления настаивают на пересмотре постановления правительства № 1218-р от 27 декабря 2023 года, которым была утверждена текущая стратегия. Главное замечание АГУ заключается в том, что принудительный перевод физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на уплату НДС спровоцирует массовое закрытие микробизнеса или отказ от упрощенной системы налогообложения. Как следствие, бюджеты территориальных общин столкнутся с существенным сокращением налоговых поступлений, которые обеспечивают жизнедеятельность на местах.

Еще в январе 2026 года правление Ассоциации направляло аналогичные обращения Президенту Украины и Верховной Раде, предупреждая о недопустимости таких финансовых изменений и призывая защитить экономическую жизнеспособность муниципалитетов.

Блокирование инициатив Министерства финансов

Согласно тексту заявления, Министерство финансов Украины уже дважды выносило на общественное обсуждение различные редакции законопроектов о введении обязательного НДС для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Однако обе попытки встретили жесткое сопротивление и получили отрицательные оценки со стороны народных депутатов, бизнес-сообщества и общественности.

Кроме того, Ассоциация городов Украины официально заблокировала ещё одну связанную с этим инициативу Минфина, дав отрицательное заключение по проекту закона о внедрении международного автоматического обмена информацией и обеспечении равенства плательщиков при уплате НДС. В АГУ подчеркивают, что подобные нововведения полностью нивелируют саму суть упрощенной системы и ставят под угрозу легальную деятельность предпринимателей в регионах.

Поиск компромисса с кредиторами

Позиция местных властей находит отражение в ходе текущих макроэкономических переговоров. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 19 апреля сообщила, что правительство и Международный валютный фонд (МВФ) уже начали обсуждать альтернативные механизмы наполнения государственного бюджета на 2027 год без применения НДС для индивидуальных предпринимателей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
