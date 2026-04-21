Мошенники массово списывают по 99 евро с банковских счетов в Германии

Киберпреступники нашли способ незаметно похищать деньги с банковских счетов граждан Германии, используя уязвимости европейской системы автоматических платежей. Деньги списываются в пользу фиктивных компаний без какого-либо подтверждения со стороны владельца счета. Об этом сообщает Bild.

Механизм кражи посредством прямого списания средств

В интернете всё чаще появляются жалобы от пользователей, с балансов которых неожиданно исчезает ровно 99 евро. Получателями средств выступают неизвестные компании, зарегистрированные в Болгарии, в частности «Lunero EOOD» и «Lenoxal Limited EOOD».

Злоумышленники используют механизм прямого дебетования — функцию, которая позволяет компаниям автоматически снимать деньги со счета клиента для оплаты регулярных услуг или подписок. Главная проблема заключается в том, что при таких операциях банки часто не проверяют, действительно ли клиент давал действительное разрешение на списание средств. Мошенникам достаточно знать только номер счета (IBAN) и имя жертвы. Эти данные они обычно получают через глобальные утечки информации или покупают на теневых форумах в даркнете.

Расчет на невнимательность и алгоритм возврата средств

Эта схема не является новой для рынка. Подобный инцидент произошел в феврале, когда деньги массово списывались в пользу организации под названием «Megatipp Emergency Call Services». Преступники намеренно выбирают суммы вроде 99 евро, надеясь, что такой платеж затеряется среди ежедневных бытовых расходов и не привлечет немедленного внимания владельца.

Однако защитить свои финансы и вернуть украденное вполне реально. Эксперты советуют тщательно проверять банковские выписки. Если клиент обнаружил неизвестное списание, он должен обратиться в свой банк с требованием отменить транзакцию. По стандартным правилам, оспорить авторизованный платеж можно в течение 8 недель. Однако в случае незаконного списания без согласия клиента этот срок законодательно продлен до 13 месяцев. Более того, для самих мошенников такой шаг обернут финансовыми убытками: за каждый принудительный возврат средств банк взимает с них дополнительную штрафную комиссию.