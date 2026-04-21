21 апреля 2026, 18:17 Читати українською

ФЛП без дохода: нужно ли платить ЕСВ — разъяснение инспекции

В Украине предприниматели, зарегистрированные как ФЛП, но фактически не ведущие деятельности, в большинстве случаев обязаны платить единый социальный взнос (ЕСВ) даже при отсутствии дохода. Об этом сообщили в Инспекции по труду и занятости населения.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как объясняют специалисты, ЕСВ не является налогом на прибыль, а выступает вкладом в систему социального страхования. Его уплата обеспечивает страховой стаж, право на больничные, декретные выплаты и другие социальные гарантии.

ЕСВ уплачивается независимо от того, есть ли доход. То есть даже если у вас:

  • 0 грн на счете,
  • не было никакой операции,
  • вы фактически не работали.

Минимальный ЕСВ: сколько платить, если дохода нет?

ЕСВ для ФЛП уплачивается в размере не менее минимального страхового взноса.

Минимальный страховой взнос = 22% от минимальной заработной платы. То есть даже при нулевом доходе ФЛП должен заплатить минимум.

Когда ЕСВ можно не платить

Есть несколько законных ситуаций, когда ФЛП может не платить ЕСВ, даже находясь на упрощенной системе.

1. ФЛП является наемным работником

Если вы работаете официально по трудовому договору и работодатель за вас платит ЕСВ (не менее минимального), то ФЛП имеет право не платить ЕСВ за себя. Это одна из самых распространенных ситуаций.

Но важно: работодатель должен платить ЕСВ именно с базы не ниже минимальной. Если зарплата имела и вклад меньше — могут быть нюансы.

2. ФЛП — пенсионер или лицо с инвалидностью

ФЛП на упрощенной системе освобождается от уплаты ЕСВ, если:

  • получает пенсию по возрасту, или
  • является лицом с инвалидностью и получает пенсию/соцпомощь.

В этом случае ЕСВ можно не платить вообще.

3. Мобилизация или военная служба

Во время службы ФЛП может иметь право на освобождение от уплаты ЕСВ или особый порядок.

Этот вопрос зависит от статуса и документального подтверждения.

Если дохода нет — что с единым налогом?

Здесь ситуация другая.

Если ФЛП 1 или 2 группы:

  • Единый налог уплачивается фиксированно, даже если дохода нет.

Если ФЛП 3 группы:

  • Единый налог = % от дохода.

Поэтому, если дохода нет: единый налог = 0 грн. Но ЕСВ — по общему правилу — остается обязательным.

Типичная ловушка: ФЛП «не работает», но долг растет

Самая опасная ситуация: когда предприниматель думает: «Я ничего не зарабатываю, то ничего и не плачу». Но потом приходит сообщение из налоговой: долг по ЕСВ + штрафы + пеня.

И даже если ФЛП фактически «спал», в реестре он существовал — значит, обязательства начислялись.

Можно ли «просто не платить» и потом закрыть ФЛП?

Технически ФЛП можно закрыть, но это не значит, что долги исчезнут. Закрытие ФЛП не аннулирует задолженность по ЕСВ. Налоговая продолжит взыскание долга, даже если ФЛП уже прекратил деятельность.

Что делать, если нет деятельности?

Вариант 1: Закрыть ФЛП. Если бизнес не ведется и не планируется, закрытие часто лучший выход.

Вариант 2: Официально трудоустроиться. Если ФЛП вам нужен «про запас», но вы работаете по трудовому договору:

  • работодатель платит ЕСВ — вы как ФЛП можете не платить.

Вариант 3: Уплачивать минимальный ЕСВ, чтобы не потерять стаж

Некоторые предприниматели не ведут деятельность, но платят ЕСВ добровольно, чтобы не терять страховой стаж. Это актуально тем, кто думает о пенсии или декретных выплатах.

А если ФЛП зарегистрирован, но деятельность не ведется — нужно представлять отчетность?

Да, вопрос отчетности тоже важен. Даже если дохода нет, ФЛП имеет:

  • подавать декларации (в зависимости от группы),
  • представлять отчетность по ЕСВ (если это предусмотрено формой декларации),
  • не допускать просрочку сроков.

Штрафы могут быть даже при нулевых показателях.

Вывод

Отсутствие дохода не освобождает ФЛП от обязанностей. Если предприниматель остается зарегистрированным, в большинстве случаев он должен платить ЕСВ или иметь законные основания для увольнения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
