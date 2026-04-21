Доллар и евро подешевели на 30−40 копеек на межбанке во вторник, 21 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Доллар и евро резко упали на межбанке во вторник
|
Открытие 21 апреля
|
Закрытие 21 апреля
|
Изменения
|
44,19/44,22
|
43,90/43,93
|
29/29
|
52,04/52,06
|
51,67/51,68
|
37/38
Официальный курс: доллар — 44,10 грн, евро — 51,89 грн.
Средний курс в банках: 43,85−44,35 грн/доллар, 51,58−52,25 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,75−43,90, евро — 51,60−51,85 грн.
Источник: Минфин
