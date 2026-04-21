Revolut по-прежнему заинтересован в выходе на рынок Украины

Необанк Revolut по-прежнему заинтересован в запуске своих финансовых услуг в Украине, несмотря на прекращение обслуживания местных клиентов в связи с требованиями национального регулятора. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина».

Взаимодействие с регулирующим органом и стратегия тестирования

Руководитель отдела развития Revolut в странах Европы Виктор Стопа во время выступления на профильной конференции FIBE-2026 в Берлине заявил, что между компанией и Национальным банком Украины нет конфликта. Он подчеркнул, что финансовый сектор имеет значительно более высокий регуляторный порог по сравнению с электронной коммерцией, поэтому выход на каждый новый рынок сопровождается специфическими вызовами.

Представитель компании пока не назвал точной даты возобновления предоставления услуг для украинцев. По его словам, необанк использует стратегию тестирования: компания запускает часть продукта на новом рынке, анализирует уровень внедрения, а затем либо усиливает продвижение, либо временно сворачивает деятельность для оптимизации процессов перед полноценным возвращением.

Курс на локализацию и финансовые показатели

Первоначальная цель Revolut, основанного в 2015 году в Лондоне, заключалась в создании универсального глобального банка. Однако сейчас компания переходит к глубокой локализации на наиболее перспективных рынках, адаптируясь к местным налоговым и нормативным требованиям. В частности, в Западной Европе новой штаб-квартирой станет Париж — там компания обслуживает более 25 миллионов клиентов, оформляет французскую лицензию и планирует инвестировать 1 миллиард евро. В Польше и Италии финтех заключил партнерства с местными сервисами Bizum и pagoPA для интеграции привычных для населения платежных решений.

Глобальные финансовые показатели компании стремительно растут. По итогам 2025 года выручка необанка увеличилась на 46% (до 5,3 млрд евро), а прибыль до налогообложения выросла на 57%, достигнув 2 млрд евро. Количество пользователей в 40 странах присутствия увеличилось на 30% — до 68,3 млн человек (стратегическая цель составляет 100 млн). В Украине компания уже имеет собственную дочернюю IT-структуру (ООО «Револют Технолоджиз Юкрейн»), которая занимается разработкой программного обеспечения.

Предыстория вопроса о лицензировании в Украине

Revolut официально вышел на украинский рынок 11 февраля 2025 года после полуторамесячного бета-тестирования. Компания планировала работать на основании лицензии Европейского центрального банка, выданной её литовскому подразделению (Revolut Bank UAB). Однако через две недели НБУ выдвинул жёсткое требование о необходимости получения украинской лицензии. По данным Нацбанка, украинцы успели открыть в приложении до 100 тысяч счетов.

В результате Revolut был вынужден предупредить пользователей о закрытии их украинских счетов до 22 февраля 2026 года, параллельно продолжая диалог с НБУ по вопросу легализации своей деятельности.

Регуляторные марафоны как стандартная практика

Длительные переговоры с центральными банками о получении локальных лицензий являются привычным этапом расширения деятельности Revolut. По данным открытых источников, компания имеет многолетний опыт прохождения сложных процедур комплаенс (проверок на соответствие законодательству) даже на своем домашнем рынке. Чтобы получить банковскую лицензию в Великобритании от местного Управления пруденциального регулирования (PRA), финтеху понадобилось более трех лет — разрешение с определенными операционными ограничениями компания получила только летом 2024 года. В то же время регуляторное давление не мешает капитализации бизнеса: в августе 2024 года, после вторичной продажи акций, рыночная оценка Revolut достигла 45 миллиардов долларов США, что закрепило за ним статус самого дорогого технологического стартапа Европы.