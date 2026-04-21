21 апреля 2026, 16:08 Читати українською

Золото дешевеет на фоне укрепления доллара и геополитической неопределенности

Во вторник, 21 апреля, цены на золото продемонстрировали понижение. Главными факторами давления стали укрепление американского доллара и осторожность инвесторов, которые следят за подготовкой к переговорам США и Ирана, а также готовятся к слушаниям в Сенате по кандидатуре нового члена ФРС. Об этом сообщает Reuters.

Рыночные показатели

По состоянию на 13.45 спотовое золото упало на 0,7% до $4 785,56 за тройскую унцию. Фьючерсы на золото с поставкой в июне свалились на 0,5% до $4 804,70.

Другие металлы:

  • Серебро подешевело на 1,2% до $78,94 за тройскую унцию.
  • Платина потеряла 1,0% ($2 068,32).
  • Палладий вырос на 0,3% до $1 555,41.

Почему цены идут вниз?

Дорогой доллар — американская валюта укрепилась, что традиционно делает золото (номинированное в долларах) дороже для владельцев других валют, ограничивая спрос.

Нефтяной фактор — снижение цен на нефть (на фоне ожиданий мира) несколько ослабило инфляционные страхи. Поскольку золото часто используется как защита от инфляции, падение стоимости энергоносителей уменьшает его привлекательность.

Блокада Ормуза — несмотря на надежды на дипломатию, Ормузский пролив остается перекрытым. Как отмечают аналитики ActivTrades, эта неопределенность поддерживает инфляционные риски в долгосрочной перспективе, что заставляет инвесторов выбирать доллар в качестве «безопасной гавани» вместо беспроцентного золота.

Политический контекст

Напряжение между Тегераном и Вашингтоном остается высоким. МИД Ирана сегодня осудил захват своего торгового судна Touska и требует его немедленного увольнения, что ставит под угрозу участие иранской делегации в переговорах в Пакистане.

Параллельно с этим рынок ожидает выступление Кевина Орша, кандидата в Совет управляющих ФРС США. В своих подготовленных замечаниях он отметил «строгую независимость» монетарной политики. Его позиция по процентным ставкам может существенно повлиять на золото, поскольку высокие ставки делают металл менее выгодным активом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
