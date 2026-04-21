Расходы общего фонда госбюджета за I квартал выросли до 916,4 млрд грн

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета за январь-март 2026 года составляет 916,4 млрд грн, что на 60,4 млрд грн, или на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте расходы составили 369,1 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Оборона — приоритет № 1

Расходы общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону за январь — март 2026 составили 570,9 млрд грн, или 62,3% от всех расходов общего фонда.

На что тратили деньги

В структуре расходов по экономической классификации наиболее направлено:

408,4 млрд грн — на оплату труда работникам бюджетной сферы с начислениями (в частности, в марте — 148 млрд грн) или 44,6% от общего объема расходов, израсходованных за январь — март 2026 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 58,9 млрд грн;

169,5 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в марте — 63 млрд грн) или 18,5% от общего объема расходов, что на 10,6 млрд грн или на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средства были направлены, в частности, на:

трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

социальная защита детей и семей, защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

108,6 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в марте — 69,9 млрд грн) или 11,9% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

обеспечение медицинских мер отдельных государственных программ и комплексных мер программного характера;

98,3 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в марте — 47,8 млрд грн) или 10,7% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

поддержку Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

перечисление Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

65 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в марте — 15,6 млрд грн) или 7,1% от общего объема (за аналогичный период прошлого года выросли на 6,5 млрд грн, или на 11,2%);

54,9 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в марте -18,7 млрд грн) или 6% от общего объема (за аналогичный период прошлого года выросли на 16,3 млрд грн, или на 42,2%).

Напомним, за январь-март 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 734,6 млрд гривен.