Во вторник, 21 апреля, на украинских заправках продолжается постепенное понижение цен. Наибольшую динамику снова демонстрирует дизельное топливо, в то время как стоимость бензинов меняется менее активно. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 21 апреля: дизель и бензин дешевеют
Динамика цен на топливо
- Дизельное топливо подешевело больше всего. Средняя цена дизеля на АЗС упала на 1,20 грн и теперь составляет 88,72 грн./л.
- Бензин А-95 премиум подешевел на 17 копеек, остановившись на отметке 76,33 грн/л.
- Бензин А-95 в среднем подешевел на 13 копеек до уровня 72,58 грн/л.
- Автогаз демонстрирует минимальное снижение на 4 копейки, средняя стоимость составляет 48,95 грн/л.
- Бензин А-92 почти не изменился в цене — символическое проседание всего на 1 копейку до 67,31 грн/л.
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
