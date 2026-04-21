TikTok открыл бесплатный доступ к ИИ-платформе Dreamina: что можно создавать

Создатели популярного видеоредактора CapCut и социальной сети TikTok (компания ByteDance) запустили масштабную платформу на базе искусственного интеллекта под названием Dreamina. Отныне пользователи получили возможность создавать изображения, видеоролики и музыкальные треки бесплатно. Об этом сообщается на официальном портале проекта.

Модели для генерации визуализации

За создание статичных изображений на платформе отвечает алгоритм SeeDream версии 4.1. На рынке этот продукт позиционируется как один из главных конкурентов генеративной модели Nano Banana. Для работы с динамикой и преобразования текстовых запросов в полноценный видеоконтент система использует другую мощную специализированную нейросеть — SeeDance 2.

Встроенные инструменты редактирования и интеллектуальный агент

Помимо создания материалов с нуля, в сервис интегрирован функционал «ИИ-фотошопа», разработанный на базе модели SeeDream. Этот инструмент позволяет вносить точечные изменения в уже имеющиеся изображения и изменять детали без использования сторонних программ.

Чтобы упростить взаимодействие с нейросетями для людей без технического опыта, разработчики также добавили функцию ИИ-агента. Его задача заключается в оптимизации команд: система самостоятельно преобразует базовый запрос пользователя в профессиональный структурированный промпт. После обработки текста агент автоматически выдает четыре готовых варианта генерации, каждый из которых выполнен в различном визуальном стиле.

Бесшовная экосистема и агрессивный демпинг

Полноценный запуск Dreamina является частью стратегии ByteDance по созданию единого непрерывного конвейера для производства контента. Платформа глубоко интегрирована с CapCut: концепция предполагает, что пользователь создает исходные материалы в Dreamina, мгновенно переносит их для монтажа в видеоредактор, а затем публикует в TikTok. В то же время разработчики используют агрессивную ценовую политику для захвата рынка. Как отмечают профильные обозреватели, стоимость коммерческой и массовой генерации в SeeDance 2 существенно ниже по сравнению с аналогами, такими как Sora от OpenAI или китайская Kling. На некоторых рынках при использовании подписок генерация пятисекундного ролика обходится в несколько центов, что делает этот инструмент одним из самых дешевых в сегменте.