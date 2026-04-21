Немецкий автопром массово переходит на производство оружия

Германия приступила к масштабной трансформации своей промышленности, переориентируя простаивающие автомобильные заводы и работников на производство вооружений для европейского рынка. Смена курса происходит на фоне самой продолжительной экономической стагнации страны со времен Второй мировой войны, падения мирового спроса и жесткой конкуренции с Китаем. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Кризис традиционной автомобильной промышленности

По данным правительства, немецкий производственный сектор ежемесячно теряет около 15 000 рабочих мест, в частности в некогда доминирующей автомобильной отрасли. Мировой спад сильно ударил по лидерам рынка: по итогам 2025 года прибыль Mercedes-Benz обвалилась на 49%, а Volkswagen потерял 44% прибыли и анонсировал сокращение 50 000 сотрудников в Германии до 2030 года. Операционная прибыль компании Porsche за аналогичный период упала на 98% по сравнению с 2024 годом.

Сегодня промышленность по-прежнему обеспечивает 20 % экономического производства страны, тогда как сфера услуг занимает 70 % (причем пятая часть этого сектора также напрямую зависит от промышленных гигантов). Чтобы компенсировать эти потери на фоне опасений относительно российской экспансии и ослабления американских гарантий безопасности, правительство позиционирует страну как будущую основу оборонной промышленности континента.

Миллиардные инвестиции и новые участники рынка

Благодаря изменениям в законодательстве Германии и ЕС, а также государственным программам, компаниям удалось разблокировать почти один триллион евро (около 1,2 трлн долларов) финансирования на нужды обороны. Согласно статистике, в настоящее время почти 90% всего европейского венчурного капитала (инвестиций в технологические стартапы) в оборонном секторе уходит именно немецким компаниям.

Автомобильные предприятия активно ищут своё место в новой реальности. Например, один из мировых лидеров по производству автокомпонентов — компания Schaeffler (имеющая 100 000 сотрудников и 100 заводов, в том числе восемь в США) — создала оборонное подразделение. Компания уже производит двигатели для дронов, бортовые системы для бронетехники и детали для военной авиации. Генеральный директор Клаус Розенфельд ожидает, что на это направление будет приходиться 10% от общего оборота компании, который сейчас составляет 24 млрд евро ($28 млрд). В то же время концерн Volkswagen в настоящее время ведет переговоры с израильскими предприятиями, чтобы к 2027 году начать производство компонентов для системы противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»). Кроме того, планируется, что ракеты-перехватчики Patriot также начнут производить в Германии для удовлетворения резко возросшего спроса, а многие компании уже ввели третью смену на линиях для непрерывного выпуска оружия и боеприпасов для Украины.

Быстрое расширение вместо сокращений

Стратегия правительства заключается не в спасении старой модели экономики, а в её полной замене. По словам министра экономики Катерины Райхе, перепрофилирование имеющихся производственных площадей значительно облегчает процесс масштабирования. Для этого главная ассоциация оборонной промышленности (BDSV) при государственном финансировании запустила платформу для объединения традиционных оборонных подрядчиков с производителями из других сфер. Глава ассоциации Ганс Кристоф Ацподиен отмечает, что это позволяет снять нагрузку со старых цепочек поставок.

Как объясняет руководитель компании Deutz (162-летнего разработчика двигателей внутреннего сгорания) Себастьян К. Шульте, предприятия из жестко конкурентного авторынка способны наращивать производство гораздо быстрее, чем традиционные оборонные концерны, которые тратят на это годы. Для сравнения, американский гигант Lockheed Martin в настоящее время выпускает лишь около 620 ракет-перехватчиков Patriot в год. Переход на военные рельсы позволил Deutz оперативно наладить поставки генераторных двигателей для систем Patriot в Саудовской Аравии, а также для беспилотников и бронемашин. Благодаря этому компания в прошлом году увеличила доход на 15% и избежала массовых сокращений персонала.

Восстановление экономики за счет военного бюджета

Бум оборонной промышленности уже начал приносить результаты на макроэкономическом уровне. По данным недавнего совместного исследования консалтинговых компаний EY-Parthenon и DekaBank, увеличение оборонных расходов стран европейского НАТО до 3,5 % от ВВП принесет около 770 млрд евро в год. На долю Германии придется почти 15% этой суммы — около 32 млрд евро инвестиций в год. Эксперты прогнозируют, что такой всплеск государственных заказов позволит создать до 360 000 новых рабочих мест в промышленности, увеличив общий ВВП страны на 0,7% к 2029 году. Параллельно с этим немецкий оборонный гигант Rheinmetall уже отчитывается о рекордных показателях: по итогам 2025 года компания увеличила продажи на 29% (до почти 10 млрд евро), а ее портфель заказов превысил историческую отметку в 63 млрд евро, что заставило предприятие расширить штат более чем на 8 000 новых сотрудников.