Стейблкоины пока не угрожают банкам — Moody's

Несмотря на стремительный рост рынка стейблкоинов, в перспективе они не смогут потеснить традиционные банки. Основными препятствиями для этого являются регуляторные запреты на выплату процентов и уже развитая платежная инфраструктура в США. Об этом в интервью Cointelegraph сообщил Абхи Сривастава, вице-президент Digital Economy Group агентства Moody's.

Почему банки могут быть спокойны?

По оценкам Moody's, на текущем этапе риск дестабилизации банковского сектора «ограничен». В конце прошлого года капитализация стейблкоинов превысила $300 млрд, но их использование все еще остается нишевым.

В США действуют правила, запрещающие стейблкоинам начислять проценты. Это делает их менее привлекательными по сравнению с традиционными банковскими депозитами. Кроме того, по словам Сриваставы, платежные системы в Штатах уже достаточно быстры, дешевы и надежны, что уменьшает мотивацию рядового пользователя переходить на ончейн-решения.

Для банковского сектора на этом этапе риск дестабилизации выглядит ограниченным. В краткосрочной перспективе правила США, запрещающие стейблкоинам выплачивать доходность, означают, что они вряд ли смогут в значительных масштабах заменить традиционные банковские депозиты внутри страны", — заявил эксперт.

Будущие риски: токенизация активов

Однако в долгосрочной перспективе ситуация может измениться. Рост сектора токенизированных реальных активов (RWA) — физических финансовых активов, представленных на блокчейне — может усилить давление на банки. Это потенциально приведет к:

Отток депозитов из банковской системы.

Снижение кредитного потенциала традиционных банков.

Политический тупик: Закон CLARITY

Вопрос регулирования стейблкоинов стал «яблоком раздора» в Конгрессе США. Законопроект CLARITY Act 2025, который должен установить четкие правила игры для крипторика, заблокирован.

Банковское лобби выступает категорически против разрешения стейблкоинам приносить доход, потому что это ударит по их клиентской базе.

Позиция криптоиндустрии: такие компании как Coinbase критикуют текущую редакцию закона за запрет доходных стейблкоинов и недостаточную защиту разработчиков ПО с открытым кодом.

Если закон не будет принят, отрасль может столкнуться с жесткими регуляторными мерами со стороны враждебно настроенных чиновников в будущем.