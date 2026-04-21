21 апреля 2026, 12:21 Читати українською

Первичный рынок недвижимости опережает вторичный в борьбе за банковское финансирование

В феврале банковский сектор профинансировал 701 сделку по покупке жилья, общий объем которых составил 1,4 миллиарда гривен. Главным драйвером рынка стала недвижимость от застройщиков, тогда как львиная доля спроса традиционно сосредоточена в столичном регионе. Об этом свидетельствуют результаты регулярного опроса банков об ипотечном кредитовании от Национального банка Украины.

Распределение между новостройками и вторичным рынком

Граждане чаще привлекали средства для инвестирования в первичный рынок недвижимости. На приобретение объектов у девелоперов финансовые учреждения выдали 386 кредитов на общую сумму 767 млн грн. Из этого объема 152 кредита (на сумму 280 млн грн) были оформлены непосредственно под залог имущественных прав на будущее жилье, которое еще находится на стадии строительства.

Вторичный рынок — то есть готовые квартиры и дома от нынешних владельцев — продемонстрировал несколько более низкие показатели: за отчетный период было подписано 315 договоров на сумму 628 млн грн.

Стоимость заимствований и качество портфеля

Процентные ставки остаются дифференцированными в зависимости от типа недвижимости. Средневзвешенная эффективная ставка (отражающая реальную стоимость кредита с учетом всех сопутствующих комиссий и платежей) для сделок на первичном рынке составляет 8,25% годовых. Для готового жилья на вторичном рынке стоимость кредитования выше и достигает 9,46%.

Регулятор также отмечает благоприятную ситуацию с погашением задолженности: доля неработающих кредитов (просроченных и не обслуживаемых займов) в общем ипотечном портфеле остается на низком уровне и составляет всего 13%.

Региональные лидеры и активность финансовых учреждений

География ипотечного кредитования остается стабильной — абсолютным лидером является Киевская область. На Киевскую область приходится 34 % от общего объема выданных кредитов: здесь было заключено 225 договоров на сумму 473 млн грн. Сама столица занимает второе место с показателем 145 кредитов на сумму 319 млн грн.

В пятерку самых активных регионов также вошли:

  • Львовская область — 46 договоров (на 95 млн грн);
  • Волынская область — 36 договоров (на 59 млн грн);
  • Винницкая область — 29 договоров (на 54 млн грн).

В рамках последнего опроса свои данные предоставили 38 банков, на долю которых в совокупности приходится более 95% всего валового ипотечного портфеля страны. При этом о фактической выдаче новых кредитов сообщили 16 финансовых учреждений.

Одновременно Совет по финансовой стабильности утвердил Стратегию развития ипотечного кредитования, призванную внедрить эффективные рыночные механизмы для системного повышения доступности жилья.

Профиль заемщиков и направление государственных программ

Основой кредитного спроса в Украине по-прежнему остаются государственные льготные инициативы. По данным профильной компании «Укрфинжитло», львиную долю всех субсидируемых кредитов (почти половину от общего объема) сегодня оформляют военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Средний возраст украинского заемщика в настоящее время составляет 35 лет. В то же время государство целенаправленно пытается стимулировать именно строительную отрасль: если в 2023 году доля сделок на стадии строительства в рамках госпрограмм составляла менее 2%, то сейчас этот показатель системно увеличивается, что подтверждается и текущей макростатистикой НБУ по активному кредитованию имущественных прав.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
