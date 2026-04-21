Автоматическое взыскание задолженности: Рада объединила базы данных банков, нотариусов и МВД

Верховная Рада приняла новый закон, который коренным образом меняет механизм принудительного взыскания задолженностей благодаря полноценному запуску государственной автоматизированной системы. Теперь все ограничения на распоряжение имуществом будут активироваться мгновенно после того, как лицо попадет в Единый реестр должников. Об этом сообщает LIGA.net.

Проблема неэффективности старых правил

До принятия нового законодательства значительная часть финансовых обязательств фактически оставалась непогашенной. По словам Оксаны Ждановой, управляющего партнера адвокатского объединения «Алексана», около 60 % исполнительных производств в Украине завершались безрезультатно.

Автоматическая блокировка сделок

Закон № 14005, за который депутаты проголосовали 7 апреля, вводит более жесткий и оперативный контроль. После появления записи в реестре должник полностью лишается возможности продавать, дарить или переоформлять свое имущество на других лиц. Этот запрет будет действовать до момента полного расчета с кредиторами.

Любая попытка заключить имущественную сделку будет проверяться в режиме реального времени, поскольку Единый реестр должников теперь синхронизирован с базами данных нотариусов, банковских учреждений и Министерства внутренних дел. Отдельно Оксана Жданова отмечает, что в новых условиях все санкции и ограничения применяются исключительно в автоматическом режиме.

Как объясняет Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании WINNER, избежать уплаты долга путем оперативной переоформления активов на родственников станет значительно сложнее, ведь алгоритмы системы специально настроены на мгновенную блокировку таких операций до погашения отрицательного баланса.

Стратегия игнорирования больше не работает

Одним из ключевых нововведений стала невозможность затягивать процесс. Отныне отсутствие должника на судебных заседаниях или неполучение им официальных бумажных писем не будет препятствовать рассмотрению дела — процедура взыскания будет продолжаться без его участия.

Адвокат практики разрешения споров (Dispute Resolution) компании Juscutum Ксения Межова подчеркивает, что ранее неплательщики имели возможность искусственно «выигрывать время». Согласно новым правилам, промежуток между моментом возникновения задолженности и фактическим применением реальных санкций, таких как арест банковских счетов, существенно сократился.

Требования ЕС и защита единственного жилья

Принятие закона № 14005 является одним из ключевых требований для получения финансовой помощи от Европейского Союза в рамках масштабной программы Ukraine Facility. В то же время документ вводит не только жесткие ограничения, но и механизмы социальной защиты. В частности, закон категорически запрещает налагать арест на единственное жилье военнослужащих во время действия военного положения и в течение года после его отмены. Также арест не может быть наложен на единственное жилье любого должника, если сумма его обязательств не превышает 50 минимальных заработных плат (432 тысячи гривен). Кроме того, предусмотрена оптимизация и для самих заемщиков: после уплаты долга (если сумма меньше 10 минимальных зарплат) снятие ареста со счетов и исключение из реестра также будет происходить автоматически, без ожидания бумажных справок.