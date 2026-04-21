Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
21 апреля 2026, 11:27 Читати українською

Автоматическое взыскание задолженности: Рада объединила базы данных банков, нотариусов и МВД

Верховная Рада приняла новый закон, который коренным образом меняет механизм принудительного взыскания задолженностей благодаря полноценному запуску государственной автоматизированной системы. Теперь все ограничения на распоряжение имуществом будут активироваться мгновенно после того, как лицо попадет в Единый реестр должников. Об этом сообщает LIGA.net.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Проблема неэффективности старых правил

До принятия нового законодательства значительная часть финансовых обязательств фактически оставалась непогашенной. По словам Оксаны Ждановой, управляющего партнера адвокатского объединения «Алексана», около 60 % исполнительных производств в Украине завершались безрезультатно.

Автоматическая блокировка сделок

Закон № 14005, за который депутаты проголосовали 7 апреля, вводит более жесткий и оперативный контроль. После появления записи в реестре должник полностью лишается возможности продавать, дарить или переоформлять свое имущество на других лиц. Этот запрет будет действовать до момента полного расчета с кредиторами.

Любая попытка заключить имущественную сделку будет проверяться в режиме реального времени, поскольку Единый реестр должников теперь синхронизирован с базами данных нотариусов, банковских учреждений и Министерства внутренних дел. Отдельно Оксана Жданова отмечает, что в новых условиях все санкции и ограничения применяются исключительно в автоматическом режиме.

Как объясняет Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании WINNER, избежать уплаты долга путем оперативной переоформления активов на родственников станет значительно сложнее, ведь алгоритмы системы специально настроены на мгновенную блокировку таких операций до погашения отрицательного баланса.

Стратегия игнорирования больше не работает

Одним из ключевых нововведений стала невозможность затягивать процесс. Отныне отсутствие должника на судебных заседаниях или неполучение им официальных бумажных писем не будет препятствовать рассмотрению дела — процедура взыскания будет продолжаться без его участия.

Адвокат практики разрешения споров (Dispute Resolution) компании Juscutum Ксения Межова подчеркивает, что ранее неплательщики имели возможность искусственно «выигрывать время». Согласно новым правилам, промежуток между моментом возникновения задолженности и фактическим применением реальных санкций, таких как арест банковских счетов, существенно сократился.

Требования ЕС и защита единственного жилья

Принятие закона № 14005 является одним из ключевых требований для получения финансовой помощи от Европейского Союза в рамках масштабной программы Ukraine Facility. В то же время документ вводит не только жесткие ограничения, но и механизмы социальной защиты. В частности, закон категорически запрещает налагать арест на единственное жилье военнослужащих во время действия военного положения и в течение года после его отмены. Также арест не может быть наложен на единственное жилье любого должника, если сумма его обязательств не превышает 50 минимальных заработных плат (432 тысячи гривен). Кроме того, предусмотрена оптимизация и для самих заемщиков: после уплаты долга (если сумма меньше 10 минимальных зарплат) снятие ареста со счетов и исключение из реестра также будет происходить автоматически, без ожидания бумажных справок.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Smerch747
21 апреля 2026, 11:40
#
Ухилянтам приготуватись
+
0
BatonUA
21 апреля 2026, 12:44
#
І ветеранами через рік після війни
+
0
BatonUA
21 апреля 2026, 12:46
#
Багато квартир розділено на декілька співвласників, як вони цей борг будуть розділяти і забирати житло?
+
0
parseval
21 апреля 2026, 13:15
#
А якщо один зі співвласників ще й військовослужбовець стає ще цікавіше)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 34 незарегистрированных посетителя.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами