21 апреля 2026, 10:55

PINbank переходит к ZEN: деньги вкладчикам вернут не сразу

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) официально прекратила деятельность временной администрации в акционерном обществе «Первый инвестиционный банк» (PINbank). Вывод с рынка неплатежеспособного учреждения успешно завершился благодаря продаже 100% его акций европейской финтех-компании UAB ZEN.COM. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Новый владелец и условия возобновления работы

Новый владелец, компания UAB ZEN.COM, полностью перенял на себя все права акционера. Согласно правилам регулятора, в течение одного месяца с момента приобретения инвестор обязан провести докапитализацию банка и привести показатели его ликвидности в соответствие с требованиями банковского законодательства.

После этого Национальный банк Украины должен провести инспекционную проверку. Пока Нацбанк не подтвердит восстановление платежеспособности, контроль за надлежащим исполнением договора купли-продажи будет осуществлять специальный куратор, назначенный Фондом.

Ограничения и гарантии для клиентов

Смена владельца не отменяет предыдущих договоренностей: все договоры, заключенные клиентами с банком до момента его неплатежеспособности, остаются в силе на прежних условиях. Это касается и сделок, связанных с обеспечением хозяйственной деятельности самого финансового учреждения.

Однако на период восстановления капитала (максимальный срок — полтора месяца) будут действовать частичные ограничения на снятие средств. Выплаты в настоящее время доступны исключительно по текущим и карточным счетам, а также по депозитам физических лиц (в частности, индивидуальных предпринимателей), срок действия которых истек до 19 февраля 2026 года включительно. В то же время клиенты могут свободно осуществлять переводы в пределах тех сумм, которые поступили на их балансы уже после введения временной администрации.

Полное выполнение обязательств перед всеми кредиторами и вкладчиками возобновится, как только НБУ утвердит успешную докапитализацию. До этого момента депозиты физических лиц по-прежнему на 100% гарантируются государством: на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его окончания Фонд возмещает всю сумму вклада вместе с начисленными процентами. Получить персональную информацию кредиторы и должники могут непосредственно в отделениях банка после прохождения идентификации или по телефонам: 0 800 50 70 80, +38 (044) 294-75-85.

От российского олигарха до польского «Revolut»

История Первого инвестиционного банка за последние несколько лет была крайне нестабильной. До полномасштабного вторжения контрольный пакет акций принадлежал российскому бизнесмену Евгению Гинеру. В 2023—2024 годах из-за введенных санкций государство конфисковало актив. В начале 2025 года правительство планировало передать финучреждение «Укрпочте» для создания национального почтового банка, однако инициативу заблокировал Нацбанк. Из-за системного ухудшения финансового состояния и падения регулятивного капитала ниже минимального порога в 200 млн грн, 19 февраля 2026 года НБУ признал PINbank неплатежеспособным.

По данным открытых источников, на проблемный банк претендовали целых 11 покупателей. Победителем стала основанная в Польше компания ZEN.COM — финтех-проект с литовской лицензией (UAB), который на европейском рынке часто называют конкурентом Revolut. Ожидается, что новый инвестор вложит более 20 миллионов евро в развитие своей деятельности в Украине.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
