Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) официально прекратила деятельность временной администрации в акционерном обществе «Первый инвестиционный банк» (PINbank). Вывод с рынка неплатежеспособного учреждения успешно завершился благодаря продаже 100% его акций европейской финтех-компании UAB ZEN.COM. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
PINbank переходит к ZEN: деньги вкладчикам вернут не сразу
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Новый владелец и условия возобновления работы
Новый владелец, компания UAB ZEN.COM, полностью перенял на себя все права акционера. Согласно правилам регулятора, в течение одного месяца с момента приобретения инвестор обязан провести докапитализацию банка и привести показатели его ликвидности в соответствие с требованиями банковского законодательства.
После этого Национальный банк Украины должен провести инспекционную проверку. Пока Нацбанк не подтвердит восстановление платежеспособности, контроль за надлежащим исполнением договора купли-продажи будет осуществлять специальный куратор, назначенный Фондом.
Ограничения и гарантии для клиентов
Смена владельца не отменяет предыдущих договоренностей: все договоры, заключенные клиентами с банком до момента его неплатежеспособности, остаются в силе на прежних условиях. Это касается и сделок, связанных с обеспечением хозяйственной деятельности самого финансового учреждения.
Однако на период восстановления капитала (максимальный срок — полтора месяца) будут действовать частичные ограничения на снятие средств. Выплаты в настоящее время доступны исключительно по текущим и карточным счетам, а также по депозитам физических лиц (в частности, индивидуальных предпринимателей), срок действия которых истек до 19 февраля 2026 года включительно. В то же время клиенты могут свободно осуществлять переводы в пределах тех сумм, которые поступили на их балансы уже после введения временной администрации.
Полное выполнение обязательств перед всеми кредиторами и вкладчиками возобновится, как только НБУ утвердит успешную докапитализацию. До этого момента депозиты физических лиц по-прежнему на 100% гарантируются государством: на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его окончания Фонд возмещает всю сумму вклада вместе с начисленными процентами. Получить персональную информацию кредиторы и должники могут непосредственно в отделениях банка после прохождения идентификации или по телефонам: 0 800 50 70 80,
От российского олигарха до польского «Revolut»
История Первого инвестиционного банка за последние несколько лет была крайне нестабильной. До полномасштабного вторжения контрольный пакет акций принадлежал российскому бизнесмену Евгению Гинеру. В 2023—2024 годах из-за введенных санкций государство конфисковало актив. В начале 2025 года правительство планировало передать финучреждение «Укрпочте» для создания национального почтового банка, однако инициативу заблокировал Нацбанк. Из-за системного ухудшения финансового состояния и падения регулятивного капитала ниже минимального порога в 200 млн грн, 19 февраля 2026 года НБУ признал PINbank неплатежеспособным.
По данным открытых источников, на проблемный банк претендовали целых 11 покупателей. Победителем стала основанная в Польше компания ZEN.COM — финтех-проект с литовской лицензией (UAB), который на европейском рынке часто называют конкурентом Revolut. Ожидается, что новый инвестор вложит более 20 миллионов евро в развитие своей деятельности в Украине.
Комментарии