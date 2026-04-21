Курс на вторник: доллар подорожал на 10 копеек

Во вторник, 21 апреля, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро прибавил 5 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 10 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро в покупке не изменился и подорожал на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,90−44,40 грн. Евро покупают за 51,55 грн, а продают за 52,35 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,90−44,05, евро — 51,80−52,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,19−44,22 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 52,04−52,06 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту