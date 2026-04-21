Цены на нефть падают на фоне ожиданий переговоров США и Ирана

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 апреля 2026, 10:02 Читати українською

Цены на нефть падают на фоне ожиданий переговоров США и Ирана

Во вторник, 21 апреля, цены на нефть снизились, фактически нивелировав вчерашний стремительный рост. Рынок реагирует на ожидания, что переговоры между США и Ираном все же состоятся на этой неделе, что может разблокировать поставки топлива из ключевого региона Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть падают на фоне ожиданий переговоров США и Ирана
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Динамика цен

По состоянию на 09:00 фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $1,04 (1,1%) до $94,44 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае упала на $1,66 (1,9%) до $87,95. Срок действия майского контракта истекает во вторник, а более активный июньский контракт снизился на $1,24 (1,4%) до $86,18.

Это падение произошло после бурного понедельника, когда Brent взлетела на 5,6%, а WTI — на 6,9% из-за повторного закрытия Ираном Ормузского пролива и захвата США иранского грузового судна.

Переговоры в Пакистане

Инвесторы сосредоточены на возможном продлении режима прекращения огня или подписании финального соглашения. По данным источников Reuters, Иран рассматривает возможность участия в мирных переговорах в Пакистане, выступающем посредником в попытках снять американскую блокаду иранских портов.

Однако ситуация остается шаткой:

  • Официальный Тегеран заявляет, что решение об участии еще не принято, а постоянные нарушения перемирия со стороны США мешают диалогу.
  • Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул, что страна не будет вести переговоры под давлением угроз.

Экономические последствия и риски

Блокада Ормузского пролива, через которую проходит пятая часть мирового экспорта нефти, уже дает о себе знать. Кувейт объявил о форс-мажоре по поставкам нефти из-за невозможности безопасного транзита.

Аналитики Citi предупреждают, если блокада продлится еще месяц, цены могут взлететь до $110 во втором квартале 2026 года.

Societe Generale отмечает, что из-за высоких цен мировой спрос на нефть уже сократился на 3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
JWT
JWT
21 апреля 2026, 10:17
#
Так на переговори поїхав Венс, очікувати можна тільки їх провал.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами