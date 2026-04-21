Цены на нефть падают на фоне ожиданий переговоров США и Ирана

Во вторник, 21 апреля, цены на нефть снизились, фактически нивелировав вчерашний стремительный рост. Рынок реагирует на ожидания, что переговоры между США и Ираном все же состоятся на этой неделе, что может разблокировать поставки топлива из ключевого региона Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters.

Динамика цен

По состоянию на 09:00 фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $1,04 (1,1%) до $94,44 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае упала на $1,66 (1,9%) до $87,95. Срок действия майского контракта истекает во вторник, а более активный июньский контракт снизился на $1,24 (1,4%) до $86,18.

Это падение произошло после бурного понедельника, когда Brent взлетела на 5,6%, а WTI — на 6,9% из-за повторного закрытия Ираном Ормузского пролива и захвата США иранского грузового судна.

Переговоры в Пакистане

Инвесторы сосредоточены на возможном продлении режима прекращения огня или подписании финального соглашения. По данным источников Reuters, Иран рассматривает возможность участия в мирных переговорах в Пакистане, выступающем посредником в попытках снять американскую блокаду иранских портов.

Однако ситуация остается шаткой:

Официальный Тегеран заявляет, что решение об участии еще не принято, а постоянные нарушения перемирия со стороны США мешают диалогу.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул, что страна не будет вести переговоры под давлением угроз.

Экономические последствия и риски

Блокада Ормузского пролива, через которую проходит пятая часть мирового экспорта нефти, уже дает о себе знать. Кувейт объявил о форс-мажоре по поставкам нефти из-за невозможности безопасного транзита.

Аналитики Citi предупреждают, если блокада продлится еще месяц, цены могут взлететь до $110 во втором квартале 2026 года.

Societe Generale отмечает, что из-за высоких цен мировой спрос на нефть уже сократился на 3%.