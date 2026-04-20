Трамп: Ормузский пролив останется закрыт до соглашения о прекращении войны. Реакция рынков

ВМС США не снимут блокаду Ормузского пролива до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение о прекращении войны с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп в телефонном интервью Bloomberg 20 апреля.

Что заявил Трамп

«Иранцы отчаянно хотят его открыть. Я не открою его, пока не будет подписано соглашение», — сказал Трамп.

По словам Трампа, если соглашение о перемирии не будет достигнуто, продление двухнедельного прекращения огня между США и Ираном «крайне маловероятно». Срок действия прекращения огня истекает 22 апреля.

«Я не собираюсь торопиться заключать невыгодную сделку. У нас еще полно времени», — сказал Трамп. На вопрос, ожидает ли он немедленного возобновления боевых действий в случае отсутствия сделки, Трамп ответил: «Если соглашения не будет, я, безусловно, этого ожидаю».

Как отреагировал рынок

Индексы США на заявлениях Трампа усилили падение: больше всех терял Nasdaq Composite, он снизился на 0,8%. Нефть марки Brent дорожала больше чем на 5%, снова превысив $95 за баррель.

Инвесторам следует понимать, что Трамп не полностью контролирует события на Ближнем Востоке, напоминает главный геополитический стратег BCA Research Мэтт Герткен.

«Рынок считает, что это как «день освобождения» — что президент Трамп может повышать градус напряжения, а затем снижать его в нужный момент, и что он — дирижер, — сказал он в эфире CNBC. — «Но сейчас мы, возможно, в иной ситуации, потому что Иран подвергся атаке, и у него более высокий болевой порог».

Deutsche Bank также призвал к осторожности в своей записке в понедельник.

Руководитель макроэкономических исследований банка Джим Рид привел «тревожное» сравнение с недавней историей — рост индекса S&P 500 более чем на 10% в первые недели российско-украинского конфликта, когда кратковременный оптимизм по поводу скорого урегулирования в итоге оставил инвесторов «разочарованными».

В дальнейшем индекс снизился примерно на 25% от январского пика до октябрьского минимума, завершив год падением на 19% — худшим результатом с 2008 года. «Этот эпизод — явный тревожный сигнал», — добавил Рид.