Codex, Gemini и Copilot: все популярные нейросети упали по всему миру

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе ChatGPT, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.com и подтвердила компания OpenAI в своем блоге.

ИИ дает сбой

В Великобритании на пике было зафиксировано более 8000 жалоб, в Бразилии и Германии около 5000, в США около 1700. Также в комментариях о невозможности залогиниться в сервисе пишут пользователи из Польши, Литвы, Финляндии и многих других стран.

Нейроапокалипсис

OpenAI сообщила, что есть проблемы с загрузкой ШИ-модели Codex. Она работает над устранением сбоя.

На сегодня остановились Gemini и Copilot. Недавно прекратил работу хайповый Claude.