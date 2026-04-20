Камбин назначил Лесю Иванищук государственным секретарем Минфина

20 апреля на внеочередном заседании Кабинет Министров назначил Лесю Иванищук на должность государственного секретаря Министерства финансов Украины.

Что известно о государственном секретаре

Иванищук получила образование в Институте статистики, учета и аудита Государственного комитета статистики Украины по специальности «Учет и аудит» и в Национальной академии внутренних дел по специальности «Право».

С 2002 года работала в органах Пенсионного фонда Украины, где прошла путь от ведущего специалиста до заместителя начальника отдела — заместителя главного бухгалтера. В 2010—2014 годах занимала руководящие должности в государственном предприятии «Агентство морской безопасности», в частности, была главным бухгалтером.

В 2015—2018 годах возглавляла Департамент финансового обеспечения и бухгалтерского учета Министерства юстиции Украины. В 2018—2022 годах возглавляла финансовое направление Национальной службы здоровья Украины.

С сентября 2022 года по апрель 2026 года работала в должности директора Департамента расходов бюджета гуманитарной сферы Министерства финансов Украины.

Иванищук имеет 3-й ранг государственного служащего. Общий стаж работы составляет более 26 лет, из которых около 20 лет — стаж государственной службы.