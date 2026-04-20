Нацбанк оштрафовал страховую компанию «КД Життя» на 2,7 млн грн

Национальный банк применил к ЧАО «СК «КД Життя» меру влияния в виде наложения штрафа. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Штраф в размере 2,7 млн грн применен за нарушение отдельных требований Закона Украины «О страховании».

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 20 апреля 2026 года по результатам плановой инспекционной проверки, проведенной Департаментом инспектирования Национального банка.

Страхованная компания обязана уплатить штраф в течение месяца со дня вступления в силу такого решения. Решение вступает в силу со дня доведения его до сведения СК «КД Життя».