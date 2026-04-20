Индекс глобальной неопределенности достиг рекордных показателей

В 2026 году глобальный индекс неопределенности (WUI) достиг рекордных, начиная с 1990 года, показателей. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

Как изменился индекс

Так, в 1 квартале 2026 года он был на уровне 81872 пункта, в 4 квартале 2025 года — 94947 пунктов, в 3 квартале 2025 года — 106862 пункта, во 2 квартале 2025 года — 80038 пунктов.

И это значительно больше, чем в периоды разных мировых испытаний.

В частности, во время COVID-19 (2019−2020 гг.) показатель WUI был на максимуме в 55 685 пунктов. На глобальный мировой кризис (2008−2009 годы) индекс отреагировал ростом до 21 794 пунктов. Во время войны в Ираке (начало в 2003 году) уровень неопределенности вырос до 34 455 пунктов. Из-за терактов 11 сентября 2001 года индекс WUI подскочил до 25 156 пунктов.

Как видим, прошлые кризисы не доводили мировую экономику до таких рекордов тревоги, как за последний год (со 2 квартала-2025 до 1 квартала-2026). То есть — в пределах от 80 до 106 тыс. пунктов.

Для понимания: начало полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году спровоцировало рост WUI до уровня в 29 344 пункта.

Что повлияло

Глобальный уровень неопределенности достиг рекордного максимума из-за ряда факторов: сложная ситуация в геополитике, торговые войны, новые военные конфликты.

Именно поэтому слово «неопределенность» все чаще раздается в отчетах мировых аналитиков, когда речь идет о будущем стран и их экономик. Как правило, высокий уровень WUI приводит к падению инвестиций, замедлению мировой экономики, росту волатильности на финансовых рынках и т. д.

Мир проходит сверхсложные испытания из-за военных конфликтов, экономических кризисов, изменения политических интересов мировых лидеров. Это может продолжаться еще не один год, поскольку должна быть создана новая архитектура мировой безопасности.