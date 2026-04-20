Индекс глобальной неопределенности достиг рекордных показателей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 апреля 2026, 18:10

Индекс глобальной неопределенности достиг рекордных показателей

В 2026 году глобальный индекс неопределенности (WUI) достиг рекордных, начиная с 1990 года, показателей. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

В 2026 году глобальный индекс неопределенности (WUI) достиг рекордных, начиная с 1990 года, показателей.

Как изменился индекс

Так, в 1 квартале 2026 года он был на уровне 81872 пункта, в 4 квартале 2025 года — 94947 пунктов, в 3 квартале 2025 года — 106862 пункта, во 2 квартале 2025 года — 80038 пунктов.

И это значительно больше, чем в периоды разных мировых испытаний.

В частности, во время COVID-19 (2019−2020 гг.) показатель WUI был на максимуме в 55 685 пунктов. На глобальный мировой кризис (2008−2009 годы) индекс отреагировал ростом до 21 794 пунктов. Во время войны в Ираке (начало в 2003 году) уровень неопределенности вырос до 34 455 пунктов. Из-за терактов 11 сентября 2001 года индекс WUI подскочил до 25 156 пунктов.

Как видим, прошлые кризисы не доводили мировую экономику до таких рекордов тревоги, как за последний год (со 2 квартала-2025 до 1 квартала-2026). То есть — в пределах от 80 до 106 тыс. пунктов.

Для понимания: начало полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году спровоцировало рост WUI до уровня в 29 344 пункта.

Что повлияло

Глобальный уровень неопределенности достиг рекордного максимума из-за ряда факторов: сложная ситуация в геополитике, торговые войны, новые военные конфликты.

Именно поэтому слово «неопределенность» все чаще раздается в отчетах мировых аналитиков, когда речь идет о будущем стран и их экономик. Как правило, высокий уровень WUI приводит к падению инвестиций, замедлению мировой экономики, росту волатильности на финансовых рынках и т. д.

Мир проходит сверхсложные испытания из-за военных конфликтов, экономических кризисов, изменения политических интересов мировых лидеров. Это может продолжаться еще не один год, поскольку должна быть создана новая архитектура мировой безопасности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами