Курс евро на межбанке в понедельник, 20 апреля, существенно вырос и пересек отметку в 52 грн. Доллар подорожал до 44,22 грн. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Доллар и евро резко подорожали на межбанке
► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 20 апреля
|
Закрытие 20 апреля
|
Изменения
|
44,04/44,07
|
44,19/44,22
|
15 /15
|
51,83/51,85
|
52,05/52,07
|
22/22
Средний курс в банках: 43,80−44,30 грн/доллар, 51,50−52,29 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 44,00−44,06, евро — 51,80−51,98 грн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии