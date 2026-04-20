20 апреля 2026, 17:45 Читати українською

Страхование от несчастных случаев с покрытием военных рисков: выплаты до 250 000 грн

На Finance.ua появился новый важный продукт от страховой компании «Країна» — страхование от несчастных случаев с покрытием военных рисков. Это защита, созданная на основе современных реалий.

Что такое страхование от несчастных случаев с покрытием военных рисков

Это страхование, которое заботится о вашей финансовой безопасности в критических ситуациях и работает даже тогда, когда травмы вызваны военными действиями. Полис обеспечивает денежную поддержку при ранениях, потере трудоспособности или других трагических последствий, связанных как с бытовыми травмами, так и с обстрелами или боевыми действиями.

Полис действует по всей территории Украины. Более того, защита распространяется на волонтеров, военных и медиков, которые находятся в зонах повышенной опасности.

Покрывающий полис

Этот полис помогает в случае несчастных случаев как в быту, так и во время военных действий и покрывает:

  • травмы и переломы;
  • госпитализацию;
  • инвалидность;
  • гибель.

Кому подходит

Продукт создан для людей, живущих и работающих в условиях повышенных рисков:

  • Взрослые и дети от 1 до 64 лет.
  • Работники физических профессий: строители, производственники, сельского хозяйства, коммунальных служб.
  • Военные и силовики: военнослужащие ВСУ, полицейские, спасатели, пограничники, медики.
  • Работающие в зонах повышенной опасности: журналисты, волонтеры, участники территориальной обороны.

Стоимость зависит от категории застрахованного и выбранной страховой суммы.

Источник: Минфин
