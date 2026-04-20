Цены на топливо 20 апреля: дизель и бензин А-95 продолжают дешеветь

В понедельник, 20 апреля, средняя цена бензина марки А-95 снизилась на 30 коп. до 72,71 грн/л, на дизельное топливо — на 1 грн 33 коп. до 89,92 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Средние цены на горючее

В частности, зафиксированы следующие средние цены на топливо: бензин марки А-95 (премиум) — 76,50 грн/л (подешевел на 9 коп.); бензин марки А-95 — 72,71 грн/л (подешевел на 30 коп.); бензин марки А-92 — 67,32 грн/л (подешевел на 2 коп.); дизтопливо — 89,92 грн/л (удешевело на 1 грн 33 коп.).

Средняя цена автогаза составляет 48,99 грн/л, что на 14 коп. меньше по сравнению с предыдущим днем.

Цены АЗС на горючее и автогаз