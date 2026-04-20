ИИ помогает анализировать рабочие проекты и инициативы Кабмина

ИИ анализирует решения правительства и предоставляет отчет в виде таблицы

По его словам, ИИ анализирует решения правительства и предоставляет отчет в виде таблицы, где оценивает, насколько идея из документа будет полезна для бизнеса, государства и общества.

«Уже есть работающий концепт подобной системы в правительстве. Искусственный интеллект предоставляет мне отчет о том, кому какой акт принесет какой эффект. То есть искусственный интеллект формирует таблицу по каждому решению правительства. Он указывает, кто от него выиграет. Влияние на граждан, бизнес. Нейтрально, положительно, возможно, отрицательно. Он анализирует акт, который принимает правительство, и говорит: „Для граждан это будет негативно, но для бизнеса будет позитивно“. Это происходит в автоматическом режиме. Мы загружаем туда все решения, и он выдает результат. Нельзя сказать, что это информация, на которую можно полагаться. Но мы тестируем. У нас решения правительства уже проверяет искусственный интеллект», — рассказал он.

На вопрос, что об этой инициативе думают в Кабмине, чиновник ответил, что правительственным чиновникам нужна качественная статистика. Поэтому интерес к таким технологиям есть.

«У премьер-министра в целом есть желание видеть больше актуальных цифр, потому что у нас вообще не было такой культуры, что данные должны быть свежими и достоверными. То есть ты составляешь какое-то письмо, письмо обрабатывается, через две недели приходит статистика, которая уже никому не нужна. Я думаю, что мы придем к тому, что по каждому законопроекту в парламенте и по каждому решению правительства будет выдаваться какой-то бриф для премьер-министра и для спикера парламента, который будет показывать последствия принятия этого законопроекта», — считает Александр Борняков.