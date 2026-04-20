Земельные паи у украинцев могут изымать за долги за коммунальные услуги — СМИ

В Украине земельные участки и паи могут быть изъяты у владельцев из-за значительных долгов за коммунальные услуги. Такие меры применяет исполнительная служба, если потребитель отказывается оплачивать использованные ресурсы. Об этом пишет агрожурнал «Пропозиция».

Как отмечает издание, о такой практике сообщил директор «Ривнетеплоэнерго» Александр Ющук.

По его словам, общий долг потребителей перед этой компанией достигает почти 240 миллионов гривен. Для взыскания средств предприятие использует все законные методы, включая обращение в суд. На основании судебных решений исполнительная служба может не только арестовывать счета, но и прибегать к более жестким мерам.

Как отметил Ющук, «у некоторых должников за неуплату коммунальных услуг изымали даже земельные паи».

Долги за коммунальные услуги

Согласно закону «Об исполнительном производстве», если сумма задолженности превышает 20 минимальных зарплат, что составляет 172 940 гривен, должника могут выселить даже из единственной квартиры.

Если же долг меньше этой суммы, взыскание направляют на другое имущество: автомобили, дачи, земельные участки и паи. Также возможна блокировка банковских карт или удержание части заработной платы на погашение долга.

Адвокат Владислав Зайцев отметил, что во время военного положения и в течение 30 дней после его окончания действует мораторий на взыскание недвижимости по потребительским кредитам.

«На период военного положения кредитор не может реализовать свои права на приобретение жилья должника, его продажу или выставление на электронный аукцион», — пояснил юрист.

Несмотря на ограничения военного времени, эксперты советуют должникам не доводить дело до суда, а договариваться о реструктуризации выплат. Это позволит владельцам сохранить свою землю и недвижимость даже при наличии долгов.