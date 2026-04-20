Приватбанк продлевает пониженные тарифы на международные переводы

Приватбанк продлевает действие льготных тарифов на международные переводы на зарубежные карты по всему миру и переводы из-за границы на карты банка в Приват24, чтобы сделать для украинцев более доступными современные цифровые сервисы и возможность поддерживать близких и родных.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Продление льгот

До 31 мая 2026 года действуют льготные тарифы на международные переводы в Приват24:

с зарубежных карт на карты ПриватБанка в размере 1% (вместо 1,5% от суммы перевода), а с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты — 1% от суммы перевода (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).

Отправить перевод с карты иностранного банка на карту ПриватБанка в Приват24 можно через мобильное приложение — кнопка «Перевести», или веб-версию Приват24 в меню «Перевод на карту». Для этого ввести реквизиты карты иностранного банка, выбрать карту ПриватБанка, на которую зачислить средства, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

Отправить перевод с карты ПриватБанка на иностранную карту можно через мобильное приложение — кнопка «Перевести» — или веб-версию Приват24 в меню «Перевод на карту». Для этого выбрать из шаблона или заполнить данные иностранной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию. Отправить международный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро.

Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в Приват24, а покупать валюту онлайн мгновенно — в мобильном банке.