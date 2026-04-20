20 апреля 2026, 15:57 Читати українською

Приватбанк продлевает пониженные тарифы на международные переводы

Приватбанк продлевает действие льготных тарифов на международные переводы на зарубежные карты по всему миру и переводы из-за границы на карты банка в Приват24, чтобы сделать для украинцев более доступными современные цифровые сервисы и возможность поддерживать близких и родных.

Приватбанк продлевает действие льготных тарифов на международные переводы на зарубежные карты по всему миру и переводы из-за границы на карты банка в Приват24, чтобы сделать для украинцев более доступными современные цифровые сервисы и возможность поддерживать близких и родных.

Отправить перевод с карты иностранного банка на карту ПриватБанка в Приват24 можно через мобильное приложение — кнопка «Перевести», или веб-версию Приват24 в меню «Перевод на карту». Для этого ввести реквизиты карты иностранного банка, выбрать карту ПриватБанка, на которую зачислить средства, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

Отправить перевод с карты ПриватБанка на иностранную карту можно через мобильное приложение — кнопка «Перевести» — или веб-версию Приват24 в меню «Перевод на карту». Для этого выбрать из шаблона или заполнить данные иностранной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию. Отправить международный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро.

Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в Приват24, а покупать валюту онлайн мгновенно — в мобильном банке.

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

lider2000
20 апреля 2026, 16:22
Откройте СВИФТ и не надо придумивать велосипед
