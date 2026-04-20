Токенизированное золото на Bitget отреагировало на геополитические события — отчет Block Scholes

Bitget , крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), совместно с Block Scholes опубликовала новый отчёт, в котором отмечается усиливающееся сближение криптовалютных и традиционных финансовых рынков, поскольку трейдеры всё чаще переходят между классами активов в ответ на глобальные макроэкономические события.

Отчет под названием «Токенизированные рынки на Bitget UEX: как трейдеры используют круглосуточные реальные активы для макро-хеджирования в реальном времени» анализирует торговое поведение в условиях волатильного первого квартала 2026 года. В нем отмечается, что по мере того как макроэкономические события все чаще одновременно влияют на несколько классов активов, трейдеры уходят от фрагментированных систем в сторону сред, позволяющих мгновенно перемещаться между рынками в реальном времени.

Этот сдвиг отражается и в активности на Bitget. Объем торгов в сегменте TradFi на платформе достиг $2 млрд в сутки всего через несколько дней после запуска, затем вырос до $4 млрд и превысил $6 млрд в периоды повышенной волатильности. Вместо того чтобы рассматривать криптовалюты, акции и сырьевые товары как отдельные стратегии, пользователи всё чаще управляют ими как частью единого непрерывного торгового подхода.

В отчете отмечается, что корреляция биткоина с основными фондовыми индексами достигла максимального уровня с конца 2025 года, что подтверждает мнение о том, что рынки всё больше реагируют на общие макроэкономические драйверы. В таких условиях возможность быстро менять экспозицию между классами активов становится не преимуществом, а базовым требованием.

Генеральный директор Bitget Грейси Чен заявила:

«Современные трейдеры больше не ждут открытия рынков — они понимают, что рынок никогда не закрывается. Раньше было мало возможностей для такого подхода, но с токенизацией акции, золото, серебро, сырьевые товары и любые традиционные активы теперь можно торговать 24/7. Наша платформа — это доказательство того, как это происходит в реальном времени».

Одним из ярких примеров такого поведения стали недавние геополитические события, произошедшие вне часов работы традиционных рынков. Токенизированные активы на Bitget позволили трейдерам хеджировать позиции и участвовать в формировании цены в реальном времени: объемы торгов контрактами, связанными с золотом, резко выросли по мере реакции пользователей на развивающиеся события.

Отчёт также подчёркивает важность непрерывной ликвидности и глобального распределения участников рынка. Поскольку торговая активность распределена по регионам и часовым поясам, ценообразование больше не ограничено отдельными торговыми сессиями. Это увеличивает ценность платформ, работающих без перерывов, особенно в периоды высокой волатильности.

По мере того как усиливается корреляция между классами активов и растет значение макро-ориентированной торговли, отчет приходит к выводу, что единые торговые среды набирают популярность. Платформы, объединяющие криптоактивы, токенизированные реальные активы и традиционные инструменты в одной системе, всё чаще становятся стандартом для активных трейдеров.

В рамках модели Universal Exchange Bitget, где различные классы активов работают в единой структуре аккаунта, этот тренд отражает более широкие изменения в поведении пользователей. По мере сближения рынков трейдеры всё чаще выбирают платформы, позволяющие управлять рисками, распределять капитал и реагировать на глобальные события без трений.

