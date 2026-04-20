«Meest Почта» повышает тарифы по Украине

Meest Почта увеличивает тарифы на доставку по Украине с 20 апреля 2026 года. Об этом говорится в сообщении компании.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменятся цены

Обновление касается базовой тарифной сетки доставки по Украине. Стоимость меняется в зависимости от веса и формата отправки, однако весовые диапазоны и логика тарификации остаются без изменений.

В то же время, компания сохраняет бесплатный возврат отправлений до 30 кг в случае отказа получателя и предоставления упаковочных материалов в определенных форматах.

Для большинства стандартных посылок повышение составит 10−20 грн и не будет оказывать существенного влияния на массовые отправления, подчеркнула компания. Самые популярные категории — до 2 кг и до 5 кг — остаются в конкурентном ценовом диапазоне.

После обновления тарифов доставка документов обойдется в 60 грн в пределах города и 65−70 грн между городами. Для посылок до 2 кг цена составит 60 грн в пределах города и 75−80 грн между городами, до 5 кг — 95 грн в пределах города и 100−110 грн между городами в зависимости от формата доставки.

Компания также сообщила об оптимизации тарифов для отдельных категорий. В частности, для паллет введен отдельный тариф в пределах областных центров, что, по ее данным, позволяет снизить стоимость локальной доставки.

Параллельно продолжает действовать скидка 10% при оформлении отправок в мобильном приложении.

Причина повышения

Почтово-логистический оператор объяснил повышение тарифов необходимостью адаптации к новым экономическим условиям, в частности, ростом цен на топливо.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
