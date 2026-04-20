Сколько зарабатывают учителя в мире: страны с самыми высокими и низкими зарплатами

В некоторых странах карьера учителя — это карьера, приносящая шестизначный доход. У других зарплаты остаются намного ниже даже после десятилетий опыта. Об этом пишет Visualcapitalist со ссылкой на отчет ОЭСР « Образование: обзор 2025» .

Где зарплата учителей достигает шестизначной суммы

Люксембург значительно впереди, где начальная зарплата составляет около 100 000 долларов, а самая высокая — более 170 000 долларов.

Германия и Швейцария также предлагают шестизначные пиковые зарплаты, но все еще значительно отстают от Люксембурга. Этот разрыв показывает, насколько исключительные показатели могут искажать глобальные сравнения.

Страны среднего уровня демонстрируют сильный потенциал роста

Хотя начальная заработная плата в таких странах, как Канада и Нидерланды, умеренная, долгосрочные заработки могут значительно возрасти. В Канаде зарплаты растут примерно с 50 тысяч долларов до более чем 87 тысяч долларов, что является одним из самых больших скачков в наборе данных.

Нидерланды также показывают один из самых стремительных показателей роста заработной платы в наборе данных.

Где оплата труда учителей отстает

В нижней части шкалы начальные зарплаты в таких странах как Словакия, Греция и Бразилия могут опускаться ниже 30 тысяч долларов. Даже на пиковых уровнях заработки часто остаются ниже среднего показателя ОЭСР, что свидетельствует о значительных разногласиях в том, как системы образования компенсируют учителям.

В некоторых странах зарплаты со временем вырастают очень мало, что ограничивает долгосрочные заработки. Это может способствовать нехватке учителей, более низкому уровню содержания кадров и различиям в качестве образования.

Зарплата учителя в Украине

В 2026 году зарплата учителя в Украине в среднем составляет около 12500 — 21000 грн, в зависимости от стажа, категории и нагрузки. Молодые специалисты получают около 12 000−15 000 грн, в то время как учителя высшей категории с опытом — 24 000−28 000 грн.

С 1 января 2026 г. оклады повысились, а доплаты за престижность труда составляют значительную часть дохода.