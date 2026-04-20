Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
20 апреля 2026, 13:42 Читати українською

Сколько зарабатывают учителя в мире: страны с самыми высокими и низкими зарплатами

В некоторых странах карьера учителя — это карьера, приносящая шестизначный доход. У других зарплаты остаются намного ниже даже после десятилетий опыта. Об этом пишет Visualcapitalist со ссылкой на отчет ОЭСР «Образование: обзор 2025» .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Где зарплата учителей достигает шестизначной суммы

Люксембург значительно впереди, где начальная зарплата составляет около 100 000 долларов, а самая высокая — более 170 000 долларов.

Германия и Швейцария также предлагают шестизначные пиковые зарплаты, но все еще значительно отстают от Люксембурга. Этот разрыв показывает, насколько исключительные показатели могут искажать глобальные сравнения.

Страны среднего уровня демонстрируют сильный потенциал роста

Хотя начальная заработная плата в таких странах, как Канада и Нидерланды, умеренная, долгосрочные заработки могут значительно возрасти. В Канаде зарплаты растут примерно с 50 тысяч долларов до более чем 87 тысяч долларов, что является одним из самых больших скачков в наборе данных.

Нидерланды также показывают один из самых стремительных показателей роста заработной платы в наборе данных.

Где оплата труда учителей отстает

В нижней части шкалы начальные зарплаты в таких странах как Словакия, Греция и Бразилия могут опускаться ниже 30 тысяч долларов. Даже на пиковых уровнях заработки часто остаются ниже среднего показателя ОЭСР, что свидетельствует о значительных разногласиях в том, как системы образования компенсируют учителям.

В некоторых странах зарплаты со временем вырастают очень мало, что ограничивает долгосрочные заработки. Это может способствовать нехватке учителей, более низкому уровню содержания кадров и различиям в качестве образования.

Зарплата учителя в Украине

В 2026 году зарплата учителя в Украине в среднем составляет около 12500 — 21000 грн, в зависимости от стажа, категории и нагрузки. Молодые специалисты получают около 12 000−15 000 грн, в то время как учителя высшей категории с опытом — 24 000−28 000 грн.

С 1 января 2026 г. оклады повысились, а доплаты за престижность труда составляют значительную часть дохода.

Автор:
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+60
GrugoriyHoland
20 апреля 2026, 13:54
#
Дешевый популизм, заложенный в самой статье!!!
Начните с уровня жизни («прожиточный минимум» и «потребительская корзина») потом начните с социальных «плюшек» — пенсионный возраст. условия работы (обеспеченность жильем) и самое главное — условия получения образования с обязательным устройством на работу…
+
0
youknow
20 апреля 2026, 14:00
#
«З 1 січня 2026 року оклади підвищилися, а доплати за престижність праці складають значну частину доходу.»…дай Бог, але зросли оплати де, коли, у кого? як були оплати 12500 так і залишились…
+
+15
PavloSV
20 апреля 2026, 16:28
#
Так у потужностані у вчителів зарплати вже давно 4000 $/міс.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает ThomasAnderson и 26 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами